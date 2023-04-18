aespa將在5月8日發行迷你3輯，2日公開先行曲《Welcome To MY World》

aespa將公開先行曲《Welcome To MY World》，打響本次的回歸戰。

5月2日傍晚6時（韓國時間）aespa 將通過各大音樂網站率先公開《Welcome To MY World》，該曲是 aespa 於5月8日即將發行的第三張迷你專輯《MY WORLD》的先行曲，而《MY WORLD》是團隊繼去年7月發行迷你2輯《Girls》之後，時隔10個月再次發行的專輯，共收錄了6首歌曲，預計再次引領熱潮。



日前，aespa 已經公開了《MY WORLD》的 INTRO 搶先版影片，夢幻氛圍和重返「真實世界」的aespa成員們耀眼顏值吸引了廣大歌迷的視線。



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