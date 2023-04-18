表艺珍大胆示爱！李帝勋是我的理想型，《模范计程车》之后更喜欢！李帝勋也回应了

表艺珍向李帝勋表达了真心。

《模范计程车2》圆满结束，作为「彩虹运输」核心人物之一的骇客安高恩，扮演者表艺珍也随著电视剧的热播而人气暴涨，最近她作为特别MC作客了《我家的熊孩子》，一登场就受到了妈妈团的极力赞美，妈妈们大赞「有你这样的女儿，父母一定非常自豪。」 表艺珍解释：「没有，并没有，我爸妈反而会更加小心。」



在《模范计程车2》中「安高恩」和男主角金道奇（李帝勋 饰）氛围暧昧，而前不久杀青的电视剧《青春月谭》中她又和人气小生朴炯植合作，主持人申东烨好奇地问她：「李帝勋和朴炯植中你希望下部作品还能和谁合作？」 表艺珍害羞地回答：「和《模范计程车2》里的金道奇司机关系特别好，希望还能延续下去。」



实际上表艺珍是李帝勋的迷妹，从他演《建筑学概论》时就很喜欢对方，更是把他看作自己的理想型。 和理想型演对手戏是什么感觉？ 表艺珍回答：「很久之前说过他是我的理想型，感觉自己说错了，第一次在片场见到帝勋欧巴的时候觉得尴尬，害怕他知道那件事情。」 之后表艺珍更大胆告白李帝勋，称与他合作之后更加喜欢他了。



节目播出后李帝勋也知道了这件事情，在采访中他表示：「谢谢她那样想我，不会是因为要拍第三季才这么说的吧，我都不知道要如何是好。」

此外，《模范计程车》制片商已经官宣要推进第三季的拍摄，并力求原班人马出演，积极接洽李帝勋、表艺珍、金义圣等主演中。第二季末尾，文彩元客串亮相，饰演女军官，虽然未说一句台词，但她和金道奇之间的眼神和表情似乎都在暗示他俩有一段过去，这也令不少观众希望第三季中能够看到文彩元的出现。高恩呐，你的情敌出现了！



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