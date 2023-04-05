《朝鮮律師》禹棹奐誓言為父母復仇！吊兒郎當加上猜不透的致勝關鍵吸引苞娜立刻告白不隱瞞！（EP.1 - 2）

[有雷] 《朝鮮律師》劇情明快，禹棹奐所飾演的律師（外知部）來到漢陽準備大撈一筆，但他卻非一般善心律師，甚至將委託人逼入絕境，見錢眼開才為其辯護，令女主角苞娜對其相當反感。但其實在吊兒郎當的外表下，禹棹奐正進行著復仇大計，而隨著他精彩的辯論與鋪陳，苞娜也身陷他的魅力……

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身為外知部（律師）的姜翰秀（禹棹奐飾）來到漢陽，他是一位非典型律師，看起來甚至像個混混，想在漢陽打開知名度。此地正好發生了勢力較大的張家商團用暴力阻止老朴銷售梅花酒，老朴求助無門，所有外知部都不願與張家商團為敵，姜翰秀似乎也沒有想幫忙的意味，甚至還放火燒了老朴的家，讓老朴陷入絕境而不得不前來求助。



但姜翰秀卻有自己獨特的見解，在審議中一眼就看穿對方的把戲，而為老朴成功贏得了辯護。勝利的背後，姜翰秀卻急著要求老朴給付辯護費用，剛被燒光全家的老朴尚未收到對方的賠償，實在付不出錢來。此時姜翰秀卻突然因為放火而被逮捕，讓老朴相當訝異。原來當時老朴的母親想要尋短，姜翰秀為了讓她打消念頭而放火，並告訴她母親的存在對兒子來說有多麼重要。



在宮外自由生活的妍珠公主（苞娜飾），開設旅閣幫助窮苦人，當她發現姜翰秀用俐落口才也能救人，讓她相當欽佩，甚至對他一見鍾情更直球告白，還自告奮勇成為他的助手，就連被綁架當做人質她都毫無怨言，也暗中協助姜翰秀，完全信任姜翰秀的實力。



劇情直接連結下一案件，姜翰秀向張大房提出交易，張家商團因捲入官司而失去了王宮的供貨權，他將協助取回。姜翰秀再度將張大房推上了審議，在辯論中更讓其落入萬劫不復的境地，張家商團更換主人成為趙家商團。原來姜翰秀的父母因一「包裹栽贓事件」而雙雙喪命，他為此事進行復仇之對象有三，第一位就是張家大房，成功剷除後，他即將進行下一段落的復仇！



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