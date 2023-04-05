《朝鲜律师》禹棹奂誓言为父母复仇！吊儿郎当加上猜不透的致胜关键吸引苞娜立刻告白不隐瞒！（EP.1 - 2）

[有雷] 《朝鲜律师》剧情明快，禹棹奂所饰演的律师（外知部）来到汉阳准备大捞一笔，但他却非一般善心律师，甚至将委托人逼入绝境，见钱眼开才为其辩护，令女主角苞娜对其相当反感。但其实在吊儿郎当的外表下，禹棹奂正进行著复仇大计，而随著他精彩的辩论与铺陈，苞娜也身陷他的魅力……

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身为外知部（律师）的姜翰秀（禹棹奂饰）来到汉阳，他是一位非典型律师，看起来甚至像个混混，想在汉阳打开知名度。此地正好发生了势力较大的张家商团用暴力阻止老朴销售梅花酒，老朴求助无门，所有外知部都不愿与张家商团为敌，姜翰秀似乎也没有想帮忙的意味，甚至还放火烧了老朴的家，让老朴陷入绝境而不得不前来求助。



但姜翰秀却有自己独特的见解，在审议中一眼就看穿对方的把戏，而为老朴成功赢得了辩护。胜利的背后，姜翰秀却急著要求老朴给付辩护费用，刚被烧光全家的老朴尚未收到对方的赔偿，实在付不出钱来。此时姜翰秀却突然因为放火而被逮捕，让老朴相当讶异。原来当时老朴的母亲想要寻短，姜翰秀为了让她打消念头而放火，并告诉她母亲的存在对儿子来说有多么重要。



在宫外自由生活的妍珠公主（苞娜饰），开设旅阁帮助穷苦人，当她发现姜翰秀用俐落口才也能救人，让她相当钦佩，甚至对他一见钟情更直球告白，还自告奋勇成为他的助手，就连被绑架当做人质她都毫无怨言，也暗中协助姜翰秀，完全信任姜翰秀的实力。



剧情直接连结下一案件，姜翰秀向张大房提出交易，张家商团因卷入官司而失去了王宫的供货权，他将协助取回。姜翰秀再度将张大房推上了审议，在辩论中更让其落入万劫不复的境地，张家商团更换主人成为赵家商团。原来姜翰秀的父母因一「包裹栽赃事件」而双双丧命，他为此事进行复仇之对象有三，第一位就是张家大房，成功铲除后，他即将进行下一段落的复仇！



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