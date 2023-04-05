《軍檢察官多伯曼》「盧泰南」金佑錫一年後真的入伍了！安普賢等主演替他打氣，哥哥MeloMance金珉碩送行

去年的這時候還在《軍檢察官多伯曼》演出「盧泰南」入伍當大頭兵的金佑錫（前譯金右錫），一年後真的入伍了。

《軍檢察官多伯曼》是首部以軍事法庭為主題的韓劇，不曉得各位還記不記得？本以為金佑錫飾演的「盧泰南」是反派少爺，殊不知後段劇情有反轉，‎他成了受害者令觀眾憐惜，與「扁一兵」（金耀漢 飾）在軍中相知相惜的情節也感動無數觀眾‎。

1994年生29歲的金佑錫，昨（4）日在現實世界中入伍了，由於事先沒有發布消息，讓韓媒與許多圈內好友都很驚訝。金佑錫入伍這天，除了經紀公司ALIEN COMPANY發布他特地到自助照相館拍的相片之外，他自己在個人IG公開了平頭自拍照，完全就是「盧泰南」重現。



他寫下：「2023.04.04- 我會平安回來的。」當年一起拍《軍檢察官多伯曼》的主演們都出現了，「都倍萬」安普賢留言：「去過了一次大概知道吧？要注意健康！！」「車友仁」曹寶兒：「暈，佑錫啊！！！！！！！ㅜㅜ安全、小心回來！很帥也很了不起，Fighting！！！」「媽媽」吳娟受則說：「兒子們昨天和今天都去了*ㅠㅠ 去過了一次應該能做得好，Fighting！！！健健康康平安歸來。」（*吳娟受二兒子3日才入伍）



雖然沒有親自為金佑錫送行，但《軍檢察官多伯曼》主演們的留言已讓人感受一股暖流，另類的打氣「去過了（軍隊）」令人莞爾。對當初追劇的觀眾來說，主演們這樣的互動也是一次很棒的「售後服務」了吧！



而親自為金佑錫送行的，是金佑錫的親哥哥，知名的雙人組音樂團體MeloMance主唱金珉碩。金珉碩在個人IG限時動態錄下弟弟入伍前敬禮的身影，「一路順風佑錫，我會想你的，我愛你ㅠ」字句充滿不捨之情。



其實不少網友不曉得兩人是親兄弟關係，但他們一起上過《柳喜烈的寫生簿》、《全知干預視角》與《蒙面歌王》，去年金珉碩還為了支持弟弟主演的《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》獻唱了OST。

▼《柳喜烈的寫生簿》兄弟倆合唱，金佑錫聲音相當令網友驚艷，湧入500多則留言稱讚他的聲音或是稱讚兩兄弟看起來很有愛



金佑錫預計入伍1年6個月，可能要後年2025年才會回歸演藝圈。

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