《军检察官多伯曼》「卢泰南」金佑锡一年后真的入伍了！安普贤等主演替他打气，哥哥MeloMance金珉硕送行

去年的这时候还在《军检察官多伯曼》演出「卢泰南」入伍当大头兵的金佑锡（前译金右锡），一年后真的入伍了。

《军检察官多伯曼》是首部以军事法庭为主题的韩剧，不晓得各位还记不记得？本以为金佑锡饰演的「卢泰南」是反派少爷，殊不知后段剧情有反转，‎他成了受害者令观众怜惜，与「扁一兵」（金耀汉 饰）在军中相知相惜的情节也感动无数观众‎。

1994年生29岁的金佑锡，昨（4）日在现实世界中入伍了，由於事先没有发布消息，让韩媒与许多圈内好友都很惊讶。金佑锡入伍这天，除了经纪公司ALIEN COMPANY发布他特地到自助照相馆拍的相片之外，他自己在个人IG公开了平头自拍照，完全就是「卢泰南」重现。



他写下：「2023.04.04- 我会平安回来的。」当年一起拍《军检察官多伯曼》的主演们都出现了，「都倍万」安普贤留言：「去过了一次大概知道吧？要注意健康！！」「车友仁」曹宝儿：「晕，佑锡啊！！！！！！！ㅜㅜ安全、小心回来！很帅也很了不起，Fighting！！！」「妈妈」吴娟受则说：「儿子们昨天和今天都去了*ㅠㅠ 去过了一次应该能做得好，Fighting！！！健健康康平安归来。」（*吴娟受二儿子3日才入伍）



虽然没有亲自为金佑锡送行，但《军检察官多伯曼》主演们的留言已让人感受一股暖流，另类的打气「去过了（军队）」令人莞尔。对当初追剧的观众来说，主演们这样的互动也是一次很棒的「售后服务」了吧！



而亲自为金佑锡送行的，是金佑锡的亲哥哥，知名的双人组音乐团体MeloMance主唱金珉硕。金珉硕在个人IG限时动态录下弟弟入伍前敬礼的身影，「一路顺风佑锡，我会想你的，我爱你ㅠ」字句充满不舍之情。



其实不少网友不晓得两人是亲兄弟关系，但他们一起上过《柳喜烈的写生簿》、《全知干预视角》与《蒙面歌王》，去年金珉硕还为了支持弟弟主演的《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》献唱了OST。

▼《柳喜烈的写生簿》兄弟俩合唱，金佑锡声音相当令网友惊艳，涌入500多则留言称赞他的声音或是称赞两兄弟看起来很有爱



金佑锡预计入伍1年6个月，可能要后年2025年才会回归演艺圈。

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