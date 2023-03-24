柳演錫被爆無視警衛？ D社公開警衛班長採訪：「他是安靜有禮的年輕人，從未造成麻煩」

近日有網友發帖稱父親當公寓警衛時曾遭到柳演錫無視，但據D社採訪，柳演錫當時住所的警衛班長稱他人品很好、從未造成任何麻煩，還強調「不要躲在背後誣陷人」。

發帖人稱父親六七年前在柳演錫居住的公寓當警衛，與同公寓的其他演員都關係不錯，唯獨遭到柳演錫嘲笑和無視，因此大受打擊。 發帖人寫道：當時柳演錫和朋友們一起出來騎單車、在單車旁邊做拉伸活動，父親因為一直對藝人有「內在親密感」、看到他們很開心，就從警衛室走出來搭話，問柳演錫這輛單車是你的嗎？



「當時柳演錫正在和朋友們談笑，聽到父親搭話表情突然僵住，問朋友：『呀，他說什麼？』 用父親的話說，他當時看人的表情就像看蟲子一樣。」 柳演錫指著那輛車說：「我會騎這種乞丐一樣的單車嗎？ 你說這是我的車？」 還對原PO父親露出嘲笑的表情。

這時柳演錫的朋友們叫大叔不要關心他們、回去幹自己的活，柳演錫也指著父親的臉、嘖嘖兩聲，對同伴們說「無視他吧、走吧」，離開前每個人都把父親從頭到腳打量一遍。

PO主說父親因為羞恥心和侮辱感，當月就辭了警衛工作，暗示是因為受到柳演錫精神打擊。 後來又補充說是患上漸凍症而無法繼續工作，還強調曝光這件事並不是為了索賠，純粹因為看不慣柳演錫溫和善良的熒幕形象：「看到他疼愛小狗的戲份，突然覺得當時我的父親對於柳演錫和他的朋友而言，連小狗都不如。」



爆料貼在網上引起大量關註，目前已有30多萬人瀏覽。有人認為公眾確實把演員捧得太高，也有人認為應保持中立，而且原PO父親的行為也有些無禮，不宜用單方面的「內在親密感」進行合理化。



這篇PO文發佈於3月21日，今日（24日）D社公開了對柳演錫住處警衛班長的採訪，雙方說法差異極大。

首先，原PO所說的六七年前也就是2016年至2017年，當時柳演錫並不住在原PO所寫的「公寓（아파트）」，而是住在商住兩用樓（오피스텔）。 D社找到已在這個商住兩用樓工作10年的警衛班長H某，他表示爆料貼可謂一派胡言：「我認識的柳演錫絕對不會欺負人，居住期間（2016.4~2018.7）也從未麻煩引發。 沒有一次關於柳演錫的民怨。 是安靜有禮貌的年輕人。」H表示一開始甚至不知道柳演錫是藝人，直到在《浪漫醫生金實福》裡見到他。



關於單車一事，根據D社現場走訪，單車停放區距離警衛室有30米之遠、走出去拐個彎才能到，在警衛室裡根本無法直接看到，與原PO所述「在警衛室看到柳演錫在單車旁」不一致；H也表示從未見過柳演錫騎單車。根據H回憶，最近10年只有一位警衛辭職，但不是換行業而是去其他地方繼續當警衛，而且從未聽他提起柳演錫。

最後H強調他與柳演錫沒有任何交情，只是希望幫他洗脫污名：「如果他平時就行為不端，我肯定會說『早就知道會這樣』、絕不會為他講話。 但完全不是這樣的。 不應該躲在背後誣陷別人。」



此外，柳演錫所屬社已在22日聘請律師，昨日以損壞名譽、散播謠言等嫌疑向首爾警察廳遞交起訴書。

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