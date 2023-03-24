柳演锡被爆无视警卫？ D社公开警卫班长采访：「他是安静有礼的年轻人，从未造成麻烦」

近日有网友发帖称父亲当公寓警卫时曾遭到柳演锡无视，但据D社采访，柳演锡当时住所的警卫班长称他人品很好、从未造成任何麻烦，还强调「不要躲在背后诬陷人」。

发帖人称父亲六七年前在柳演锡居住的公寓当警卫，与同公寓的其他演员都关系不错，唯独遭到柳演锡嘲笑和无视，因此大受打击。 发帖人写道：当时柳演锡和朋友们一起出来骑单车、在单车旁边做拉伸活动，父亲因为一直对艺人有「内在亲密感」、看到他们很开心，就从警卫室走出来搭话，问柳演锡这辆单车是你的吗？



「当时柳演锡正在和朋友们谈笑，听到父亲搭话表情突然僵住，问朋友：『呀，他说什么？』 用父亲的话说，他当时看人的表情就像看虫子一样。」 柳演锡指著那辆车说：「我会骑这种乞丐一样的单车吗？ 你说这是我的车？」 还对原PO父亲露出嘲笑的表情。

这时柳演锡的朋友们叫大叔不要关心他们、回去干自己的活，柳演锡也指著父亲的脸、啧啧两声，对同伴们说「无视他吧、走吧」，离开前每个人都把父亲从头到脚打量一遍。

PO主说父亲因为羞耻心和侮辱感，当月就辞了警卫工作，暗示是因为受到柳演锡精神打击。 后来又补充说是患上渐冻症而无法继续工作，还强调曝光这件事并不是为了索赔，纯粹因为看不惯柳演锡温和善良的荧幕形象：「看到他疼爱小狗的戏份，突然觉得当时我的父亲对於柳演锡和他的朋友而言，连小狗都不如。」



爆料贴在网上引起大量关注，目前已有30多万人浏览。有人认为公众确实把演员捧得太高，也有人认为应保持中立，而且原PO父亲的行为也有些无礼，不宜用单方面的「内在亲密感」进行合理化。



这篇PO文发布於3月21日，今日（24日）D社公开了对柳演锡住处警卫班长的采访，双方说法差异极大。

首先，原PO所说的六七年前也就是2016年至2017年，当时柳演锡并不住在原PO所写的「公寓（아파트）」，而是住在商住两用楼（오피스텔）。 D社找到已在这个商住两用楼工作10年的警卫班长H某，他表示爆料贴可谓一派胡言：「我认识的柳演锡绝对不会欺负人，居住期间（2016.4~2018.7）也从未麻烦引发。 没有一次关於柳演锡的民怨。 是安静有礼貌的年轻人。」H表示一开始甚至不知道柳演锡是艺人，直到在《浪漫医生金实福》里见到他。



关於单车一事，根据D社现场走访，单车停放区距离警卫室有30米之远、走出去拐个弯才能到，在警卫室里根本无法直接看到，与原PO所述「在警卫室看到柳演锡在单车旁」不一致；H也表示从未见过柳演锡骑单车。根据H回忆，最近10年只有一位警卫辞职，但不是换行业而是去其他地方继续当警卫，而且从未听他提起柳演锡。

最后H强调他与柳演锡没有任何交情，只是希望帮他洗脱污名：「如果他平时就行为不端，我肯定会说『早就知道会这样』、绝不会为他讲话。 但完全不是这样的。 不应该躲在背后诬陷别人。」



此外，柳演锡所属社已在22日聘请律师，昨日以损坏名誉、散播谣言等嫌疑向首尔警察厅递交起诉书。

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