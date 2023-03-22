D社爆胜利携女友同游曼谷！提防韩国游客、不吝肢体接触，女方回应：「同去泰国参加婚礼」

今日下午D社公开了曼谷当地人士提供的照片，称BIGBANG前成员胜利和网红女友前几日来到曼谷某特级酒店度假，一起享受温暖阳光。

据消息人士，胜利本月5日在曼谷某高级酒店度假，和稳定交往多年的网红女友「刘惠媛」在酒店大厅牵手散步，十分恩爱：「两人和所有恋人一样自然地进行肢体接触，只是对韩国人有些警戒。」



D社致电该酒店得到回复是「李升炫（胜利本名）已退房」，与消息人士所说时间一致。 D社又通过DM询问刘惠媛，对方表示：「因为有泰国婚礼日程，所以和朋友们一起去了。」



胜利和刘惠媛已两度传出交往绯闻，包括2018被网友目击在荷兰阿姆斯特丹约会、2020年女方同乘保姆车送男方入伍。 YG娱乐虽然一直没有正面回应，但外界均已对此解读为默认。

此外，胜利因安排性交易、贪污公款、跨国赌博等9项罪名服刑1年6个月，今年2月9日刚刚刑满出狱。



很多网友感到震惊和无法理解：「居然一直在交往吗？」 、「有那样的脸蛋做什么不好，偏要跟住皮条客」、「无法想像与性犯罪者交往的人生」、「这女生胃口也是真好」、「她不怕自己被偷拍吗？」 、「真是物以类聚」、「好幻灭kk犯下那样的罪也只要坐牢1年6个月，看起来完全没有反省」、「一定要结婚啊，互相回收垃圾」。



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