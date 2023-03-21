《木偶的季節》木偶懇求季節讓他成為「真正的人」，季節可以承受再一次離別嗎？ 這週末就是大結局了！（EP.15）

MBC奇幻愛情劇《木偶的季節》一個是殺人的死神、一個是救人的醫生，「生死與奪羅曼史」即將展開！

劇中的死神「木偶」每隔99年來到人間降下天罰，不同的是，這一次遇見了擁有神秘能力的望診醫生韓季節。 第15集裡，木偶終於被呼喚了一千年都沒有聽過的名字，而且似乎找到了成為人的方法。



*以下包含《木偶的季節》第15集關鍵劇情！



真正的人

木偶在黃泉路上聽到季節哭喊「吳炫」，千年來被人呼喚的願望終於實現，於是重新回到陽間。 木偶耳邊再次出現叫他殺人的聲音，然而這時季節的命令已經失去效力。 木偶知道這樣下去不行，於是拜託季節讓他消失，這樣他才能不再害人、才能作為真正的人重生。



道別

季節從韓哲口中得知木偶是故意讓金必洙殺死他，對於兩人瞞著她行動感到氣憤。 季節認為讓木偶消失無異於親手殺死心愛之人，完全無法接受，直到看見木偶被那些聲音逼迫到失去人類理智，心痛無比終於決心說出「我愛你」。 木偶和季節終於能夠好好道別，隨後消失無蹤。



下集預告裡，韓哲和太貞元走上婚禮紅毯，季節則獨自一人思念木偶，泣不成聲。 木偶的聲音突然出現：「那麼不要醒來，在夢中永遠在一起吧。」 這週五就是大結局了啦！《木偶的季節》 每週五六播出，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台追看~



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