《木偶的季节》木偶恳求季节让他成为「真正的人」，季节可以承受再一次离别吗？ 这周末就是大结局了！（EP.15）

MBC奇幻爱情剧《木偶的季节》一个是杀人的死神、一个是救人的医生，「生死与夺罗曼史」即将展开！

剧中的死神「木偶」每隔99年来到人间降下天罚，不同的是，这一次遇见了拥有神秘能力的望诊医生韩季节。 第15集里，木偶终於被呼唤了一千年都没有听过的名字，而且似乎找到了成为人的方法。



*以下包含《木偶的季节》第15集关键剧情！



真正的人

木偶在黄泉路上听到季节哭喊「吴炫」，千年来被人呼唤的愿望终於实现，於是重新回到阳间。 木偶耳边再次出现叫他杀人的声音，然而这时季节的命令已经失去效力。 木偶知道这样下去不行，於是拜托季节让他消失，这样他才能不再害人、才能作为真正的人重生。



道别

季节从韩哲口中得知木偶是故意让金必洙杀死他，对於两人瞒著她行动感到气愤。 季节认为让木偶消失无异於亲手杀死心爱之人，完全无法接受，直到看见木偶被那些声音逼迫到失去人类理智，心痛无比终於决心说出「我爱你」。 木偶和季节终於能够好好道别，随后消失无踪。



下集预告里，韩哲和太贞元走上婚礼红毯，季节则独自一人思念木偶，泣不成声。 木偶的声音突然出现：「那么不要醒来，在梦中永远在一起吧。」 这周五就是大结局了啦！《木偶的季节》 每周五六播出，香港观众可在黄Viu煲剧平台追看~



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