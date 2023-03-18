和《黑暗榮耀》全宰寯完全不同！朴成勳話劇演員時期舊照，宛如一塊白豆腐XD

《黑暗榮耀》不僅讓大女主宋慧喬演技再次獲得認可，人氣大爆發，主演陣容的其他演員也都贏得了極大的關注。

飾演霸凌幫成員之一「全宰寯」的朴成勳在這部戲播出之後知名度直線上升，被神通廣大的網友們挖出舊照，沒想到演技在線的他年輕時長著一張愛豆臉。



1985年出生的朴成勳於2008年出演了電影《霜花店》，藉此正式出道。 在2011年-2017年之間他全力主攻話劇界，積攢了不少人氣。 被網友挖出的朴成勳話劇時期的舊照中，他的氣質與《黑暗榮耀》里的「全宰寯」大不同。 愛豆臉注重強烈的感官，一眼就要抓住他人的眼球，要有吸引力。 20代的朴成勳就是這樣，五官精緻，臉部線條乾淨流暢自然，笑起來的時候還有自然隆起的卧蠶，素顏的時候就會顯得青春無辜可愛，有種陽光的小奶狗的感覺，眼睛的弧線是流暢柔和的，應該能夠自如駕馭各種誇張的舞台妝，很適合通過不同的妝容造型來打造獨一無二的氛圍感。



今年38歲的朴成勳算是演活了「全宰寯」，壞痞樣嘴臉也讓觀眾們看得超入戲，囂張富二代形象深入人心。 現在朴成勳則正忙於拍攝小說改編的新劇《綁架之日》以及另一套漫畫改編的作品《陌生人》。

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