和《黑暗荣耀》全宰寯完全不同！朴成勋话剧演员时期旧照，宛如一块白豆腐XD

《黑暗荣耀》不仅让大女主宋慧乔演技再次获得认可，人气大爆发，主演阵容的其他演员也都赢得了极大的关注。

饰演霸凌帮成员之一「全宰寯」的朴成勋在这部戏播出之后知名度直线上升，被神通广大的网友们挖出旧照，没想到演技在线的他年轻时长著一张爱豆脸。



1985年出生的朴成勋於2008年出演了电影《霜花店》，藉此正式出道。 在2011年-2017年之间他全力主攻话剧界，积攒了不少人气。 被网友挖出的朴成勋话剧时期的旧照中，他的气质与《黑暗荣耀》里的「全宰寯」大不同。 爱豆脸注重强烈的感官，一眼就要抓住他人的眼球，要有吸引力。 20代的朴成勋就是这样，五官精致，脸部线条干净流畅自然，笑起来的时候还有自然隆起的卧蚕，素颜的时候就会显得青春无辜可爱，有种阳光的小奶狗的感觉，眼睛的弧线是流畅柔和的，应该能够自如驾驭各种夸张的舞台妆，很适合通过不同的妆容造型来打造独一无二的氛围感。



今年38岁的朴成勋算是演活了「全宰寯」，坏痞样嘴脸也让观众们看得超入戏，嚣张富二代形象深入人心。 现在朴成勋则正忙於拍摄小说改编的新剧《绑架之日》以及另一套漫画改编的作品《陌生人》。

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