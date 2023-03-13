BTS防彈少年團V粉絲平台提問，答案兩極化！外國粉絲勸說，韓國粉絲「可以吃」
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BTS防彈少年團V粉絲平台提問，答案兩極化！外國粉絲勸說，韓國粉絲「可以吃」

明星   2023年3月13日   星期一09:00   Tracy  

（封面圖源：tvN瑞鎮家）

食物過期了到底能不能吃？ 那得看壞掉的是什麼食物！

其實這是個2年前的故事了，只是最近《瑞鎮家》的熱播又被韓網友放在和theqoo上討論，再一次掀起熱議，誰讓主人公是火遍全球的防彈少年團成員V呢。 在ig story上分享煮泡麵場景的V，突然跑去Weverse上留言，原來是發現泡菜過期了，V好奇地問網友「過了有效期是不是就是酸泡菜了呢？能不能吃啊？」

粉絲的回答分為兩大陣營，一邊是國外網友，一邊則是韓國本土網友。 國外網友都在勸戒V千萬不要吃過期的食品。 韓國網友則完全是不同的意見，眾人紛紛解釋：「只要沒有發霉，就可以吃啊」、「泡菜原本就是放越久越酸，越酸越好吃」、「煮湯的話就應該放酸泡菜」、「寫有效期是因為食品法規定一定要寫，但是泡菜例外啊，家家戶戶都是冬天醃一大堆，慢慢吃一年，只要不發霉就可以」、「 放了那麼多鹽的醃製食品，不會壞」等。

這段時間，V參加了綜藝節目《瑞鎮家》的錄製，和李瑞鎮、鄭裕美、朴敘俊、崔宇植等人合作，是節目組的可愛忙內，幫著哥哥姐姐做事。 朴敘俊在鏡頭前煮泡麵，熟練地切菜、加調味料，此時V走了過來，看著哥哥絢爛的刀工，又看了看多個機位，然後鬼使神差地問了一句「要對著哪個鏡頭？」 哈哈哈哈哈哈，這就是愛豆和演員的區別吧！ 身為頂流愛豆的V已經出道了10年，每次站在舞台上都能精準找到攝像機鏡頭，並給出相應的reaction，遇到綜藝節目的鏡頭竟然有些不知所措。 而朴敘俊因為是演員的緣故，拍影視劇時需要全然投入角色，不能在意鏡頭，因此錄製綜藝時遇到多機位也沒在怕的，盡情地發揮廚藝。

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