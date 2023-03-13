BTS防彈少年團V粉絲平台提問，答案兩極化！外國粉絲勸說，韓國粉絲「可以吃」

食物過期了到底能不能吃？ 那得看壞掉的是什麼食物！

其實這是個2年前的故事了，只是最近《瑞鎮家》的熱播又被韓網友放在和theqoo上討論，再一次掀起熱議，誰讓主人公是火遍全球的防彈少年團成員V呢。 在ig story上分享煮泡麵場景的V，突然跑去Weverse上留言，原來是發現泡菜過期了，V好奇地問網友「過了有效期是不是就是酸泡菜了呢？能不能吃啊？」



인스스에 라면 끓이는 걸 공유하던 방탄 뷔 pic.twitter.com/XPKVH99vNd — francetracny (@francetracny) March 6, 2023



똑똑한 태형이 덕에 크게 웃고 시작하는

뷔모닝~

여행지에서 맞는 아침,

쉰김치 넣고 라면으로 아점 먹고...#김태형 #TAEHYUNG pic.twitter.com/oBuFdMtnKG — 예쁜희야 (@939597LOVE) December 19, 2021

粉絲的回答分為兩大陣營，一邊是國外網友，一邊則是韓國本土網友。 國外網友都在勸戒V千萬不要吃過期的食品。 韓國網友則完全是不同的意見，眾人紛紛解釋：「只要沒有發霉，就可以吃啊」、「泡菜原本就是放越久越酸，越酸越好吃」、「煮湯的話就應該放酸泡菜」、「寫有效期是因為食品法規定一定要寫，但是泡菜例外啊，家家戶戶都是冬天醃一大堆，慢慢吃一年，只要不發霉就可以」、「 放了那麼多鹽的醃製食品，不會壞」等。

這段時間，V參加了綜藝節目《瑞鎮家》的錄製，和李瑞鎮、鄭裕美、朴敘俊、崔宇植等人合作，是節目組的可愛忙內，幫著哥哥姐姐做事。 朴敘俊在鏡頭前煮泡麵，熟練地切菜、加調味料，此時V走了過來，看著哥哥絢爛的刀工，又看了看多個機位，然後鬼使神差地問了一句「要對著哪個鏡頭？」 哈哈哈哈哈哈，這就是愛豆和演員的區別吧！ 身為頂流愛豆的V已經出道了10年，每次站在舞台上都能精準找到攝像機鏡頭，並給出相應的reaction，遇到綜藝節目的鏡頭竟然有些不知所措。 而朴敘俊因為是演員的緣故，拍影視劇時需要全然投入角色，不能在意鏡頭，因此錄製綜藝時遇到多機位也沒在怕的，盡情地發揮廚藝。



울 애들 인더숲처음가서도 움직이는 카메라 엄청신기해해서 아니 거의10년차 아이돌이 저게 신기할까? 했었는데 오늘 이거 보니까 이게 아이돌과 배우의 차이란걸 알았어요 절대 카메라와 눈을 마주쳐야하는 아이돌과 절대 마주치면 안되는 배우의 습관차이랄까? 암튼 두리번대는 태형이 졸귀 pic.twitter.com/yuyqOQzIDj — 서진이네 All round_assistant ForeverTae (@kim72937684) February 25, 2023

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