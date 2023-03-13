BTS防弹少年团V粉丝平台提问，答案两极化！外国粉丝劝说，韩国粉丝「可以吃」
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BTS防弹少年团V粉丝平台提问，答案两极化！外国粉丝劝说，韩国粉丝「可以吃」

明星   2023年3月13日   星期一09:00   Tracy  

（封面图源：tvN瑞镇家）

食物过期了到底能不能吃？ 那得看坏掉的是什么食物！

其实这是个2年前的故事了，只是最近《瑞镇家》的热播又被韩网友放在和theqoo上讨论，再一次掀起热议，谁让主人公是火遍全球的防弹少年团成员V呢。 在ig story上分享煮泡面场景的V，突然跑去Weverse上留言，原来是发现泡菜过期了，V好奇地问网友「过了有效期是不是就是酸泡菜了呢？能不能吃啊？」

粉丝的回答分为两大阵营，一边是国外网友，一边则是韩国本土网友。 国外网友都在劝戒V千万不要吃过期的食品。 韩国网友则完全是不同的意见，众人纷纷解释：「只要没有发霉，就可以吃啊」、「泡菜原本就是放越久越酸，越酸越好吃」、「煮汤的话就应该放酸泡菜」、「写有效期是因为食品法规定一定要写，但是泡菜例外啊，家家户户都是冬天腌一大堆，慢慢吃一年，只要不发霉就可以」、「 放了那么多盐的腌制食品，不会坏」等。

这段时间，V参加了综艺节目《瑞镇家》的录制，和李瑞镇、郑裕美、朴叙俊、崔宇植等人合作，是节目组的可爱忙内，帮著哥哥姐姐做事。 朴叙俊在镜头前煮泡面，熟练地切菜、加调味料，此时V走了过来，看著哥哥绚烂的刀工，又看了看多个机位，然后鬼使神差地问了一句「要对著哪个镜头？」 哈哈哈哈哈哈，这就是爱豆和演员的区别吧！ 身为顶流爱豆的V已经出道了10年，每次站在舞台上都能精准找到摄像机镜头，并给出相应的reaction，遇到综艺节目的镜头竟然有些不知所措。 而朴叙俊因为是演员的缘故，拍影视剧时需要全然投入角色，不能在意镜头，因此录制综艺时遇到多机位也没在怕的，尽情地发挥厨艺。

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