BTS防弹少年团V粉丝平台提问，答案两极化！外国粉丝劝说，韩国粉丝「可以吃」

食物过期了到底能不能吃？ 那得看坏掉的是什么食物！

其实这是个2年前的故事了，只是最近《瑞镇家》的热播又被韩网友放在和theqoo上讨论，再一次掀起热议，谁让主人公是火遍全球的防弹少年团成员V呢。 在ig story上分享煮泡面场景的V，突然跑去Weverse上留言，原来是发现泡菜过期了，V好奇地问网友「过了有效期是不是就是酸泡菜了呢？能不能吃啊？」



인스스에 라면 끓이는 걸 공유하던 방탄 뷔 pic.twitter.com/XPKVH99vNd — francetracny (@francetracny) March 6, 2023



똑똑한 태형이 덕에 크게 웃고 시작하는

뷔모닝~

여행지에서 맞는 아침,

쉰김치 넣고 라면으로 아점 먹고...#김태형 #TAEHYUNG pic.twitter.com/oBuFdMtnKG — 예쁜희야 (@939597LOVE) December 19, 2021

粉丝的回答分为两大阵营，一边是国外网友，一边则是韩国本土网友。 国外网友都在劝戒V千万不要吃过期的食品。 韩国网友则完全是不同的意见，众人纷纷解释：「只要没有发霉，就可以吃啊」、「泡菜原本就是放越久越酸，越酸越好吃」、「煮汤的话就应该放酸泡菜」、「写有效期是因为食品法规定一定要写，但是泡菜例外啊，家家户户都是冬天腌一大堆，慢慢吃一年，只要不发霉就可以」、「 放了那么多盐的腌制食品，不会坏」等。

这段时间，V参加了综艺节目《瑞镇家》的录制，和李瑞镇、郑裕美、朴叙俊、崔宇植等人合作，是节目组的可爱忙内，帮著哥哥姐姐做事。 朴叙俊在镜头前煮泡面，熟练地切菜、加调味料，此时V走了过来，看著哥哥绚烂的刀工，又看了看多个机位，然后鬼使神差地问了一句「要对著哪个镜头？」 哈哈哈哈哈哈，这就是爱豆和演员的区别吧！ 身为顶流爱豆的V已经出道了10年，每次站在舞台上都能精准找到摄像机镜头，并给出相应的reaction，遇到综艺节目的镜头竟然有些不知所措。 而朴叙俊因为是演员的缘故，拍影视剧时需要全然投入角色，不能在意镜头，因此录制综艺时遇到多机位也没在怕的，尽情地发挥厨艺。



울 애들 인더숲처음가서도 움직이는 카메라 엄청신기해해서 아니 거의10년차 아이돌이 저게 신기할까? 했었는데 오늘 이거 보니까 이게 아이돌과 배우의 차이란걸 알았어요 절대 카메라와 눈을 마주쳐야하는 아이돌과 절대 마주치면 안되는 배우의 습관차이랄까? 암튼 두리번대는 태형이 졸귀 pic.twitter.com/yuyqOQzIDj — 서진이네 All round_assistant ForeverTae (@kim72937684) February 25, 2023

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