頂流女團平均年紀35歲，至今未有成員結婚！希望她們永遠是我的本命vs證明國家低生育率

T-ara昭妍結婚了，Rainbow佑麗結婚了，Wonder Girls老幺惠林也早早結婚了，不少2代女團的成員們在30歲出頭就選擇嫁人、懷孕，但這支女團平均年紀到了35歲還未有成員結婚，而是選擇繼續在舞台上、影視劇圈發光發熱，延續女帝的榮耀。

說的就是二代頂流少女時代啦！少女時代於2007年8月5日正式出道，演繹了《再次重逢的世界》、《Gee》、《說出的你的願望》、《Hoot》、《Run Devil Run》、《I Got A Boy》等多首經典熱門歌曲，甚至可以說推出的每一張專輯都大賣，在韓國女團有著崇高的地位，被奉為「女帝」。

少女時代的成員們專注於個人活動的同時也維繫著團隊活動，去年發行的第七張正規專輯《FOREVER 1》讓新生代K-POP粉絲們看到了2代頂流女團的魅力和職業素養，全團能歌善舞，現場LIVE實力耐打，舞蹈動作絕不劃水，表情管理做到了極致，



少女時代的成員們正如她們所喊的口號一樣，「現在是少女時代，將來是少女時代，永遠是少女時代！」8名成員中太妍、Sunny、Tiffany、孝淵、Yuri都是1989年生，韓國年紀為35歲，1990年出生的秀英和潤娥34歲，老幺徐玄也有33歲了，與她們同期的Wonder Girls相比，傳出的更多的是活動消息，而非結婚。

成員中只有秀英穩定戀愛中，與鄭敬淏相戀多年，感情甚好，另不少粉絲催婚。 早前潤娥與李昇基也傳出戀情，後因工作繁忙而分手，其他幾人幾乎沒有任何戀愛傳出。其實對於少女時代以平均年紀35歲繼續活躍在愛豆圈，不少粉絲給予支持，希望「她們永遠是我的本命」，同時也有很多人稱：「光看她們就知道，我們國家為什麼生育率這麼低了」。

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