繼BTS，NewJeans也要和麥當勞聯名啦！招牌M字變身可愛兔兔，粉絲自製包裝設計搶先曝光

還記得2年前BTS防彈少年團與麥當勞聯名嗎？包裝讓Army愛不釋手，大排長龍也要買到，還試圖製作成各種收藏品保留，掀起一股紫色旋風！

2年後，人氣新星女團NewJeans與麥當勞聯名！

24日開始，韓國麥當勞就開始釋出消息，「ATTENTION」與復古的像素（Pixel）風格字體，一看就是NewJeans！



不僅如此，麥當勞招牌M字Logo也化身NewJeans兔子形象，薯條漢堡可樂也被像素化了！麥當勞還發布一支喊著「Chrispy Chrisy」聲音的影片，讓大家猜猜這位聲音主人是誰。







今（27），麥當勞終於公布解答啦！NewJeans為麥當勞拍攝的形象曝光，超可愛預告片也出爐！遊戲機開始遊戲，兔子「Chrispy Chrisy」的掉著酥脆碎屑離開麥當勞，NewJeans隨著線索找到了麥當勞：「孩子們，是麥當勞啊！」



NewJeans與麥當勞聯名預計在3月2日正式開始，雖然尚未公開餐飲包裝設計，但已有網友以首張迷你專輯《New Jeans》的視覺搶先設計出了包裝，正式包裝不曉得會如何呢？



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