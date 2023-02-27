顶流女团平均年纪35岁，至今未有成员结婚！希望她们永远是我的本命vs证明国家低生育率

T-ara昭妍结婚了，Rainbow佑丽结婚了，Wonder Girls老幺惠林也早早结婚了，不少2代女团的成员们在30岁出头就选择嫁人、怀孕，但这支女团平均年纪到了35岁还未有成员结婚，而是选择继续在舞台上、影视剧圈发光发热，延续女帝的荣耀。

说的就是二代顶流少女时代啦！少女时代於2007年8月5日正式出道，演绎了《再次重逢的世界》、《Gee》、《说出的你的愿望》、《Hoot》、《Run Devil Run》、《I Got A Boy》等多首经典热门歌曲，甚至可以说推出的每一张专辑都大卖，在韩国女团有著崇高的地位，被奉为「女帝」。

少女时代的成员们专注於个人活动的同时也维系著团队活动，去年发行的第七张正规专辑《FOREVER 1》让新生代K-POP粉丝们看到了2代顶流女团的魅力和职业素养，全团能歌善舞，现场LIVE实力耐打，舞蹈动作绝不划水，表情管理做到了极致，



少女时代的成员们正如她们所喊的口号一样，「现在是少女时代，将来是少女时代，永远是少女时代！」8名成员中太妍、Sunny、Tiffany、孝渊、Yuri都是1989年生，韩国年纪为35岁，1990年出生的秀英和润娥34岁，老幺徐玄也有33岁了，与她们同期的Wonder Girls相比，传出的更多的是活动消息，而非结婚。

成员中只有秀英稳定恋爱中，与郑敬淏相恋多年，感情甚好，另不少粉丝催婚。 早前润娥与李升基也传出恋情，后因工作繁忙而分手，其他几人几乎没有任何恋爱传出。其实对於少女时代以平均年纪35岁继续活跃在爱豆圈，不少粉丝给予支持，希望「她们永远是我的本命」，同时也有很多人称：「光看她们就知道，我们国家为什么生育率这么低了」。

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