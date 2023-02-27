继BTS，NewJeans也要和麦当劳联名啦！招牌M字变身可爱兔兔，粉丝自制包装设计抢先曝光

还记得2年前BTS防弹少年团与麦当劳联名吗？包装让Army爱不释手，大排长龙也要买到，还试图制作成各种收藏品保留，掀起一股紫色旋风！

2年后，人气新星女团NewJeans与麦当劳联名！

24日开始，韩国麦当劳就开始释出消息，「ATTENTION」与复古的像素（Pixel）风格字体，一看就是NewJeans！



不仅如此，麦当劳招牌M字Logo也化身NewJeans兔子形象，薯条汉堡可乐也被像素化了！麦当劳还发布一支喊著「Chrispy Chrisy」声音的影片，让大家猜猜这位声音主人是谁。







今（27），麦当劳终於公布解答啦！NewJeans为麦当劳拍摄的形象曝光，超可爱预告片也出炉！游戏机开始游戏，兔子「Chrispy Chrisy」的掉著酥脆碎屑离开麦当劳，NewJeans随著线索找到了麦当劳：「孩子们，是麦当劳啊！」



NewJeans与麦当劳联名预计在3月2日正式开始，虽然尚未公开餐饮包装设计，但已有网友以首张迷你专辑《New Jeans》的视觉抢先设计出了包装，正式包装不晓得会如何呢？



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