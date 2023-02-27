震驚！《Running Man》車太鉉踢爆金鍾國有兒子，還在LA讀名校

謠言都是這麼傳出來的！

《Running Man》最新一期中，車太鉉前來做客，和RM成員們展開了一次「執事的一天」比賽。 車太鉉和劉在錫分別成為主人和首席執事，其他人則是前來面試執事的候選人。 金鐘國形容自己會像老牛一樣辛勤工作，此時車太鉉笑著自言自語：「執事要是已婚就好了。」 劉在錫緊跟「主人」的話，問道：「你不是說LA有誰嘛？」 車太鉉繼續說：「聽說孩子在LA，還是個大學生，去了名校UCLA。」 「主僕倆」你一言我一語就給金鐘國編造出了已婚有孩子的緋聞，劉在錫還不忘添油加醋地說：「孩子都這麼大了啊，孩子要是成人了，就得放棄這份工作啊。」



車太鉉面試之後利用R幣給面試的眾人打分，作為首席執事的劉在錫拿到了10枚，宋智孝、金鍾國和梁世燦各3枚，HAHA、池錫辰和全昭旻分別拿到了3枚、1枚和0枚。 眾人換上衣服之後來到「家」中，裡面放著一個大大的輪盤，上面寫著「是」或「不是」，在紙上寫上問題就可以轉動輪盤，只是身為主人的車太鉉可以免費無限次使用，執事們只能自己花錢購買使用權。





就在執事們準備午餐時，車太鉉在紙上寫下了「金鍾國的女兒去了UCLA嗎？」 的問題，一邊轉動輪盤，一邊表示：「如果出現『不是』的話，那麼就不要將此事公開。」 輪盤給出了「不是」的答案。 接著車太鉉又寫下了「金鍾國的兒子去了UCLA嗎？」 ，這次輪盤的答案是「是」，車太鉉看到之後興奮地歡呼：「是兒子喔，你知道嗎？ 兒子在UCLA。」 不服氣地的金鍾國反駁：「為什麼要用輪盤算命？？？」



節目結束之後，「金鐘國兒子在UCLA上學」的消息就登上了韓網熱搜，引得廣大網友紛紛圍觀。 看吧，謠言就是這麼來的！

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