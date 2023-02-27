《黑暗榮耀》宋慧喬&金赫拉吵架名場面「眾生平等」被改編為舞蹈！只能說網友太有才華了XD

什麼？ 熱門韓劇《黑暗榮耀》還能編出舞蹈來？

《黑暗榮耀》在Netflix上線後席捲全球，掀起收視熱潮，女主角宋慧喬超會挑劇本，首次化身復仇女王，黑化之後開啟瘋狂報復之路。 當全民都在期待Part2開播之時，有舞團就利用名台詞創造了一小段舞蹈。



這隻名為「蒜味爆米花」的舞團以文同珢（宋慧喬 飾）和李簑羅（金赫拉 飾）吵架的場景為主題，創作了舞蹈。 劇中李蓑羅衝著文同珢大吼大叫「你覺得我們都大了，就眾生平等了嗎」，文同珢四兩撥千斤地回應她：「出大事了，簑羅啊，眾生平等（原意：理判事判）是佛教用語啊。」 「蒜味爆米花」用拇指和食指擺出蓮花指，來代指佛祖。 「等下，要怎麼辦？ 你們上帝要生氣了，你會下地獄」這句台詞，舞團則用祈禱姿勢來反應意思，加上舞者們撒嬌式的抖動臀部，貼合台詞的動作看得大家哈哈大笑，這段影片也迅速在韓網上活了起來。 網友們看了之後紛紛表示：「太神奇了，是怎麼想到的」、「哈哈哈，除了感歎之外我都不知道說什麼」等。



此外，《黑暗榮耀》Part.2已經定檔3月10日正式上線。

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