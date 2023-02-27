震惊！《Running Man》车太铉踢爆金钟国有儿子，还在LA读名校

谣言都是这么传出来的！

《Running Man》最新一期中，车太铉前来做客，和RM成员们展开了一次「执事的一天」比赛。 车太铉和刘在锡分别成为主人和首席执事，其他人则是前来面试执事的候选人。 金钟国形容自己会像老牛一样辛勤工作，此时车太铉笑著自言自语：「执事要是已婚就好了。」 刘在锡紧跟「主人」的话，问道：「你不是说LA有谁嘛？」 车太铉继续说：「听说孩子在LA，还是个大学生，去了名校UCLA。」 「主仆俩」你一言我一语就给金钟国编造出了已婚有孩子的绯闻，刘在锡还不忘添油加醋地说：「孩子都这么大了啊，孩子要是成人了，就得放弃这份工作啊。」



车太铉面试之后利用R币给面试的众人打分，作为首席执事的刘在锡拿到了10枚，宋智孝、金钟国和梁世灿各3枚，HAHA、池锡辰和全昭旻分别拿到了3枚、1枚和0枚。 众人换上衣服之后来到「家」中，里面放著一个大大的轮盘，上面写著「是」或「不是」，在纸上写上问题就可以转动轮盘，只是身为主人的车太铉可以免费无限次使用，执事们只能自己花钱购买使用权。





就在执事们准备午餐时，车太铉在纸上写下了「金钟国的女儿去了UCLA吗？」 的问题，一边转动轮盘，一边表示：「如果出现『不是』的话，那么就不要将此事公开。」 轮盘给出了「不是」的答案。 接著车太铉又写下了「金钟国的儿子去了UCLA吗？」 ，这次轮盘的答案是「是」，车太铉看到之后兴奋地欢呼：「是儿子喔，你知道吗？ 儿子在UCLA。」 不服气地的金钟国反驳：「为什么要用轮盘算命？？？」



节目结束之后，「金钟国儿子在UCLA上学」的消息就登上了韩网热搜，引得广大网友纷纷围观。 看吧，谣言就是这么来的！

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