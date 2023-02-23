辛睿恩回归爱情剧女主角！《花书生热恋史》被三男围绕，厉云、姜勋、郑干柱谁才是她的真命天子

SBS全新月火剧《花书生热恋史》即将在下月首播，今（23）释出了首支预告，预告一场四角恋可能形成！

《花书生热恋史》是档古装剧，改编自同名高分小说，讲述朝鲜时代版共生屋（Share House）客栈「梨花园」（이화원暂译）的主人尹端午，和怀有秘密入住的花书生三人帮，四位青年创造的清新无里头罗曼史。编剧由《岬童夷》权音美携手原著金慈贤作家担任，导演为《暗行御史：朝鲜秘密调查团》、《公主的男人》等擅长古装作品的金正民。

预告中，两个邻居从外窥视打牌中的尹端午（辛睿恩 饰）与三位花书生金时烈（姜勋 饰）、郑柳河（郑前柱 饰）和姜山（厉云 饰），幻想端午与三人之一缔结婚姻。尹端午给人清新却又跋扈的感觉，面对三位花书生，哪位是她的菜、是她的真命天子呢？「引诱入坑男」金时烈？「暴风直进男」郑柳河？还是「心动欲擒故纵男」姜山？



虽然有三条可能的发展路线，但预告最后都是尹端午与姜山的暧昧互动啊！SBS日前已释出首张海报，拥著尹端午的人是姜山？



▼首支预告



▼首张海报



《花书生热恋史》将在3月20日播出！不小得看过《黑暗荣耀》的观众们，能否这么快接受辛睿恩的新模样呢？（笑）



文末附上已释出之人物剧照。更多人物介绍可见：‎又有「多男围绕著一女」的青春爱情剧！辛睿恩、厉云、姜勋、郑干柱四位大势演员共谱《花书生热恋史》。

尹端午／辛睿恩 饰



姜山／厉云 饰



金时烈／姜勋 饰



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