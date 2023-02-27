《黑暗荣耀》宋慧乔&金赫拉吵架名场面「众生平等」被改编为舞蹈！只能说网友太有才华了XD

什么？ 热门韩剧《黑暗荣耀》还能编出舞蹈来？

《黑暗荣耀》在Netflix上线后席卷全球，掀起收视热潮，女主角宋慧乔超会挑剧本，首次化身复仇女王，黑化之后开启疯狂报复之路。 当全民都在期待Part2开播之时，有舞团就利用名台词创造了一小段舞蹈。



这只名为「蒜味爆米花」的舞团以文同珢（宋慧乔 饰）和李蓑罗（金赫拉 饰）吵架的场景为主题，创作了舞蹈。 剧中李蓑罗冲著文同珢大吼大叫「你觉得我们都大了，就众生平等了吗」，文同珢四两拨千斤地回应她：「出大事了，蓑罗啊，众生平等（原意：理判事判）是佛教用语啊。」 「蒜味爆米花」用拇指和食指摆出莲花指，来代指佛祖。 「等下，要怎么办？ 你们上帝要生气了，你会下地狱」这句台词，舞团则用祈祷姿势来反应意思，加上舞者们撒娇式的抖动臀部，贴合台词的动作看得大家哈哈大笑，这段影片也迅速在韩网上活了起来。 网友们看了之后纷纷表示：「太神奇了，是怎么想到的」、「哈哈哈，除了感叹之外我都不知道说什么」等。



此外，《黑暗荣耀》Part.2已经定档3月10日正式上线。

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