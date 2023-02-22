Bubble初級學員張員瑛！第一次使用泡泡就失誤了XD

粉絲們終於等到了IVE張員瑛開通Bubble，沒想到她第一次使用就失誤了。

最近為了和粉絲們一對一交流，張員瑛特意開通了泡泡，因為還不熟悉使用方法，她率先給粉絲們打了預防針，表示「我是第一次使用泡泡，有失誤的話也請原諒，泡泡小雞仔員瑛」（韓語中經常用「小雞仔」來形容新人）。沒想到張員瑛這句話發完沒過一分鐘，就出現了小失誤。



張員瑛表示：「今天晚上和我聯繫著度過吧。 @@做個好夢/晚安/下次見。」 實際上@要標註3次，但張員瑛只標註了2次，而且這則信息原本應該分成三條發出，但因為她不懂操作，一次性發了出去。 張員瑛第一次泡泡使用記以失敗告終。



버블병아리장원영 한번보내는데 시간걸리니까 / 치면서 굿나잇인사 한번에다보냄 아너무사랑스러워 pic.twitter.com/BzKHbnzCrM — 몰리!! (@102loversclub) February 20, 2023

人氣爆棚的張員瑛，這個小失誤在粉絲看來也是可愛至極，大家紛紛留言稱：「哈哈哈哈哈哈，也太可愛了吧」、「從頭到尾怎麼能這麼可愛」等。

此外，張員瑛所在的IVE確定將於4月攜首張常規專輯重磅回歸，近期正在做最後的準備，這也是團隊繼去年8月發行的第三張單曲專輯《After LIKE》，睽違7個月的回歸，另粉絲們非常期待。



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