BTS SUGA當偶像的使命感源自於粉絲ARMY：「無條件的喜歡某人其實最難」、「做好本職才是最正確的」

網友紛紛讚嘆：「BTS 能夠一次次突破紀錄，讓 KPOP 紅遍全世界的理由，就是這個了吧～」、「不忘初心，粉絲第一」（聽閔一席話勝讀萬卷書）

男團 SEVENTEEN 小分隊「BSS」的成員 Hoshi，在近日出演了BTS防彈少年團 SUGA 的網路訪談節目，除了宣傳自己的新歌外，也自爆是努力爭取只為了跟尊敬的前輩見上一面，兩人在節目上相談甚歡。



由於BTS防彈少年團是7人組合，SEVENTEEN 則是多達13人的組合，兩團都擁有高人氣也相當寵愛粉絲，SUGA感嘆每一次為了粉絲們，努力想要趕快回歸，很難想像SEVENTEEN是他們的兩倍人數，要聚集起來肯定更不容易；對於 Hoshi 來說，自己團也是經常有個人活動，所以也更加珍惜團體能夠聚在一起的時間，希望團隊能夠活動地長長久久。



到了節目後期，SUGA 提到了團體與粉絲之間的關係，CARAT 和 SEVENTEEN，ARMY 和防彈少年團，他表示：「無條件地喜歡某人的情感是最難的。」Hoshi 非常認同並回應：「沒錯！那種情感真的很珍貴。」



「所以就算是為了喜歡我們的人，我們也要做好，需要趕快以完整體的形式展現給大家看，為了讓粉絲們有星可追，感受到追星的樂趣和愉快的心情，這都是我們的義務，不管是以何種形式，我覺得我們的使命感就來自於此，而不是想著要更成功，或是取得更好的成績，因為現階段其實粉絲們都會努力地支持我們，我們只要帶著對粉絲們的感激之心，然後做好本職工作才是最正確的。」



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