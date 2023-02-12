BTS SUGA当偶像的使命感源自於粉丝ARMY：「无条件的喜欢某人其实最难」、「做好本职才是最正确的」

网友纷纷赞叹：「BTS 能够一次次突破纪录，让 KPOP 红遍全世界的理由，就是这个了吧～」、「不忘初心，粉丝第一」（听闵一席话胜读万卷书）

男团 SEVENTEEN 小分队「BSS」的成员 Hoshi，在近日出演了BTS防弹少年团 SUGA 的网路访谈节目，除了宣传自己的新歌外，也自爆是努力争取只为了跟尊敬的前辈见上一面，两人在节目上相谈甚欢。



由於BTS防弹少年团是7人组合，SEVENTEEN 则是多达13人的组合，两团都拥有高人气也相当宠爱粉丝，SUGA感叹每一次为了粉丝们，努力想要赶快回归，很难想像SEVENTEEN是他们的两倍人数，要聚集起来肯定更不容易；对於 Hoshi 来说，自己团也是经常有个人活动，所以也更加珍惜团体能够聚在一起的时间，希望团队能够活动地长长久久。



到了节目后期，SUGA 提到了团体与粉丝之间的关系，CARAT 和 SEVENTEEN，ARMY 和防弹少年团，他表示：「无条件地喜欢某人的情感是最难的。」Hoshi 非常认同并回应：「没错！那种情感真的很珍贵。」



「所以就算是为了喜欢我们的人，我们也要做好，需要赶快以完整体的形式展现给大家看，为了让粉丝们有星可追，感受到追星的乐趣和愉快的心情，这都是我们的义务，不管是以何种形式，我觉得我们的使命感就来自於此，而不是想著要更成功，或是取得更好的成绩，因为现阶段其实粉丝们都会努力地支持我们，我们只要带著对粉丝们的感激之心，然后做好本职工作才是最正确的。」



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