超衝擊！《Trolley：命運交叉點》昨晚劇情讓網友都愣住：「原來是愛情劇啊，還以為是犯罪劇」（EP.14）

《Trolley：命運交叉點》可以說是集集有反轉，繼第13集震撼彈，第14集根本沒有在心軟，再下了一枚震撼彈！網路隨之引起一波高討論度。

（以下提及劇情）



金秀彬（崔秀彬 飾）對金惠調（金賢珠 飾）說出實情，也說明南智薰不可能自殺，因為他對她的簡訊內容其實是「善意的威脅」，南智薰不希望金秀彬再落入前男友炡大（即JD）手中恐有生命危險，在電話裡還揚言要幫她報復炡大。

金惠調從行車紀錄器確認了南智薰發生意外那天南中道（朴喜洵 飾）回家過，就是在那段時間，金秀彬與南智薰撞見南中道與麗真姐（徐正妍 飾）爭吵，南智薰向金秀彬透露南中道早就外遇了，接著拿此事威脅南中道，再去和炡大假裝交易拿走毒品。



南中道矢口否認，是麗真姐承認了和南中道發生不倫。南中道雖然面臨妻子的不信任，但他從中得知了兒子的死還有他所不知道的事，輪到他質問張友材（金武烈 飾）。張友材也否認自己動了手，拿證據證明南智薰是為了撿掉進漢江的毒品溺斃。

南中道明知妻子不信任自己，仍要求金惠調和自己上電視公開陳丞昊事件真相，金惠調上了電視，殊不知麗真姐正吃著整罐藥品疑似要自盡……原來，南中道性侵了麗真姐，麗真姐也向張友材坦承過了，最後卻只能獨自承擔。



此集播出後，許多觀眾都懷疑自己看了什麼，Theqoo論壇出現熱烈討論，‎有篇貼文蒐集了各種留言討論SBS《Trolley》「翻車了」，蒐集的內容包括網友質疑企劃意圖怎麼了、怎麼會把男主角寫成性侵犯，或是為朴喜洵感到不值、懷疑編劇誠意邀請才演出的作品竟是這樣。

底下吸引近500則留言，沒看過的網友都覺得傻眼、不敢相信電視劇而且是無線台的SBS敢寫出如此有爭議的情節與人物設定，也為朴喜洵抱屈，對《Trolley》一開始宣傳成「愛情劇」更無法接受，表示：「原來是愛情劇啊，還以為是犯罪調查劇」、「不是以愛情劇宣傳嗎？結果是驚悚劇？」、「根本詐騙」。

不過，不少看過完整劇情的網友留言表示理解、幫《Trolley》緩頰「能明白編劇想說什麼」，其中有名網友解析每個登場人物都有矛盾之處符合劇名Trolley電車難題，且稱讚《Trolley》「是部很哲學的電視劇」。

《Trolley》下週結局，有網友只求「不要美化男主角」來場真正正義的結局，也有網友猜測男主角也會自殺，自己被自己推動的《南宮率法》所鞭屍，你們覺得呢？

▼最後補充連結13、14集的雙關標題，不貞（부정）、否定（부정）。



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