超冲击！《Trolley：命运交叉点》昨晚剧情让网友都愣住：「原来是爱情剧啊，还以为是犯罪剧」（EP.14）

《Trolley：命运交叉点》可以说是集集有反转，继第13集震撼弹，第14集根本没有在心软，再下了一枚震撼弹！网路随之引起一波高讨论度。

（以下提及剧情）



金秀彬（崔秀彬 饰）对金惠调（金贤珠 饰）说出实情，也说明南智薰不可能自杀，因为他对她的简讯内容其实是「善意的威胁」，南智薰不希望金秀彬再落入前男友炡大（即JD）手中恐有生命危险，在电话里还扬言要帮她报复炡大。

金惠调从行车纪录器确认了南智薰发生意外那天南中道（朴喜洵 饰）回家过，就是在那段时间，金秀彬与南智薰撞见南中道与丽真姐（徐正妍 饰）争吵，南智薰向金秀彬透露南中道早就外遇了，接著拿此事威胁南中道，再去和炡大假装交易拿走毒品。



南中道矢口否认，是丽真姐承认了和南中道发生不伦。南中道虽然面临妻子的不信任，但他从中得知了儿子的死还有他所不知道的事，轮到他质问张友材（金武烈 饰）。张友材也否认自己动了手，拿证据证明南智薰是为了捡掉进汉江的毒品溺毙。

南中道明知妻子不信任自己，仍要求金惠调和自己上电视公开陈丞昊事件真相，金惠调上了电视，殊不知丽真姐正吃著整罐药品疑似要自尽……原来，南中道性侵了丽真姐，丽真姐也向张友材坦承过了，最后却只能独自承担。



此集播出后，许多观众都怀疑自己看了什么，Theqoo论坛出现热烈讨论，‎有篇贴文搜集了各种留言讨论SBS《Trolley》「翻车了」，搜集的内容包括网友质疑企划意图怎么了、怎么会把男主角写成性侵犯，或是为朴喜洵感到不值、怀疑编剧诚意邀请才演出的作品竟是这样。

底下吸引近500则留言，没看过的网友都觉得傻眼、不敢相信电视剧而且是无线台的SBS敢写出如此有争议的情节与人物设定，也为朴喜洵抱屈，对《Trolley》一开始宣传成「爱情剧」更无法接受，表示：「原来是爱情剧啊，还以为是犯罪调查剧」、「不是以爱情剧宣传吗？结果是惊悚剧？」、「根本诈骗」。

不过，不少看过完整剧情的网友留言表示理解、帮《Trolley》缓颊「能明白编剧想说什么」，其中有名网友解析每个登场人物都有矛盾之处符合剧名Trolley电车难题，且称赞《Trolley》「是部很哲学的电视剧」。

《Trolley》下周结局，有网友只求「不要美化男主角」来场真正正义的结局，也有网友猜测男主角也会自杀，自己被自己推动的《南宫率法》所鞭尸，你们觉得呢？

▼最后补充连结13、14集的双关标题，不贞（부정）、否定（부정）。



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