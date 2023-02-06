被埋沒的男團翻身機會！男團生存節目《PEAK TIME》預告李昇基嘆「寶石現在才出來」，宋旻浩激動落淚

評審超豪華有圭賢、朴載範、Tiffany、李起光、金聖圭、宋旻浩！而參賽團體有DKB、GHOST9、BAE173……有些解散的男團也來了！

JTBC新綜藝節目《Peak Time》，是從現役偶像到歷經生涯中斷或解散的偶像團體，再次登上舞臺展開的團體生存戰，是韓國選秀史上首次以「團戰」進行的生存節目。



由《Sing Again－無名歌手戰》製作團隊製作，邀來同為《Sing Again》主持人、有著歌手兼演員身分的李昇基持續主持，評審團裡也有《Sing Again》評審Super Junior圭賢與WINNER宋旻浩。



除了圭賢與宋旻浩，評審還有少女時代Tiffany、Highlight李起光、INFINITE金聖圭、Solo歌手朴載範（Jay Park）、SM娛樂表演總監沈在元與名音樂製作人Ryan Jhun，可見《Peak Time》「重新打造」K-POP男團的強烈企圖心。



首支預告主要放在主持人與評審與的反應，圭賢：「大發的味道啊……」沈在元：「一開始就嚇了一跳。」Tiffany：「認識的人嗎？」李昇基：「這樣的寶石為什麼現在才出來呢？」李起光：「K-POP的未來是光明的。」朴載範：「幸好有這個節目，不知道他們的話太可惜了」……最驚訝的是，宋旻浩竟然落淚了，是什麼樣的表演觸動到了他呢？



《Peak Time》已釋出多個表演片段透露參賽男團有DKB、NTX、BAE173……等等（詳細名單放在文末），稍早釋出的最新預告則剪輯了他們經歷過沉寂、失敗，從《Peak Time》重獲了希望，另一支預告則是主持人與評審以自身經驗或是所看到的，懇切的表達「他們真的需要更多機會」。

《Peak Time》將在15日晚間8點50分於韓國JTBC首播，詳細參賽名單如下：

DIGNITY、NTX、IN2IT、BXB、ATBO、AIMERS、MASC、DKB、BLITZERS、BTL、VANNER、KINGDOM、BAE173、GHOST9、BLK、ROMEO、W.A.O、BDC、Daydream、M.O.N.T、24K、JWiiver、大國男兒。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞