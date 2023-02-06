被埋没的男团翻身机会！男团生存节目《PEAK TIME》预告李升基叹「宝石现在才出来」，宋旻浩激动落泪

评审超豪华有圭贤、朴载范、Tiffany、李起光、金圣圭、宋旻浩！而参赛团体有DKB、GHOST9、BAE173……有些解散的男团也来了！

JTBC新综艺节目《Peak Time》，是从现役偶像到历经生涯中断或解散的偶像团体，再次登上舞台展开的团体生存战，是韩国选秀史上首次以「团战」进行的生存节目。



由《Sing Again－无名歌手战》制作团队制作，邀来同为《Sing Again》主持人、有著歌手兼演员身分的李升基持续主持，评审团里也有《Sing Again》评审Super Junior圭贤与WINNER宋旻浩。



除了圭贤与宋旻浩，评审还有少女时代Tiffany、Highlight李起光、INFINITE金圣圭、Solo歌手朴载范（Jay Park）、SM娱乐表演总监沈在元与名音乐制作人Ryan Jhun，可见《Peak Time》「重新打造」K-POP男团的强烈企图心。



首支预告主要放在主持人与评审与的反应，圭贤：「大发的味道啊……」沈在元：「一开始就吓了一跳。」Tiffany：「认识的人吗？」李升基：「这样的宝石为什么现在才出来呢？」李起光：「K-POP的未来是光明的。」朴载范：「幸好有这个节目，不知道他们的话太可惜了」……最惊讶的是，宋旻浩竟然落泪了，是什么样的表演触动到了他呢？



《Peak Time》已释出多个表演片段透露参赛男团有DKB、NTX、BAE173……等等（详细名单放在文末），稍早释出的最新预告则剪辑了他们经历过沉寂、失败，从《Peak Time》重获了希望，另一支预告则是主持人与评审以自身经验或是所看到的，恳切的表达「他们真的需要更多机会」。

《Peak Time》将在15日晚间8点50分於韩国JTBC首播，详细参赛名单如下：

DIGNITY、NTX、IN2IT、BXB、ATBO、AIMERS、MASC、DKB、BLITZERS、BTL、VANNER、KINGDOM、BAE173、GHOST9、BLK、ROMEO、W.A.O、BDC、Daydream、M.O.N.T、24K、JWiiver、大国男儿。

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