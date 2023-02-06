真夫妻就是好嗑♥曹政奭看到Gummy在哭，馬上上台幫忙擦眼淚、兩人還在演唱會上合唱！

曹政奭在5日作為嘉賓出席 Gummy 的《BE ORIGIN》演唱會。當天，曹政奭彈著吉他和 Gummy 一起演唱《Shallow》。

唱完這首後，曹政奭還說：「作爲 Gummy 前輩的後輩兼抒情歌手，雖然熱門歌曲不像前輩那樣多，只有一兩首，所以我要唱其中最具代表性的歌曲。」熱情演唱了《Aloha》。

얘들아 내가 보고 있는게 맞냐??

씨발 거미 조정석 부부가 날 미치게한다고

조정석 미쳤냐고ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/2n6qHm5EM8 — 또모 (@Dear_My_Freinds) February 5, 2023

Gummy 說道：「終於！大家一直想見的曹政奭終於出來了。無論去全國哪裡演出，特別是媽媽們都會問『曹政奭不來嗎？』好不容易才邀請請到曹政奭。」曹政奭更坦言因爲是出道20週年演唱會，內心想著「叫我一聲多好」，他繼續說：「每次演出回家後都會問『今天的嘉賓是誰？』真的要出演了，既覺得害羞又覺得榮幸。」

而夫妻倆很少在正式場合一起露面，Gummy 說：「大家就像珍稀的景象一樣看着我們，我們過得很好。 我們是一對夫妻。」還直接問曹政奭：「所以就問一個問題吧！什麼時候覺得妻子最漂亮？」曹政奭表示今天也很漂亮，但是我個人喜歡沒有化濃妝的完全素顏的樣子。



看到妻子在哭，曹政奭也馬上跑到台上幫忙擦眼淚，還給了一個擁抱，台下的觀眾也一直起鬨，果然真夫妻是最棒的啊 XD

미친ㅠ 거미님 우니까

정석이 무대뒤에서 뛰어나와서 눈물 닦아줌ㅠ

관객분들이 안아줘!안아줘!하니까 안아주고

뽀뽀해!뽀뽀해!하니까 부끄러워함서 총총 들어감ㅋㅋㅠ pic.twitter.com/Y99HNtS0L0 — 또모 (@Dear_My_Freinds) February 5, 2023

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