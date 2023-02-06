真夫妻就是好嗑♥曹政奭看到Gummy在哭，马上上台帮忙擦眼泪、两人还在演唱会上合唱！

曹政奭在5日作为嘉宾出席 Gummy 的《BE ORIGIN》演唱会。当天，曹政奭弹著吉他和 Gummy 一起演唱《Shallow》。

唱完这首后，曹政奭还说：「作爲 Gummy 前辈的后辈兼抒情歌手，虽然热门歌曲不像前辈那样多，只有一两首，所以我要唱其中最具代表性的歌曲。」热情演唱了《Aloha》。

얘들아 내가 보고 있는게 맞냐??

씨발 거미 조정석 부부가 날 미치게한다고

조정석 미쳤냐고ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/2n6qHm5EM8 — 또모 (@Dear_My_Freinds) February 5, 2023

Gummy 说道：「终於！大家一直想见的曹政奭终於出来了。无论去全国哪里演出，特别是妈妈们都会问『曹政奭不来吗？』好不容易才邀请请到曹政奭。」曹政奭更坦言因爲是出道20周年演唱会，内心想著「叫我一声多好」，他继续说：「每次演出回家后都会问『今天的嘉宾是谁？』真的要出演了，既觉得害羞又觉得荣幸。」

而夫妻俩很少在正式场合一起露面，Gummy 说：「大家就像珍稀的景象一样看着我们，我们过得很好。 我们是一对夫妻。」还直接问曹政奭：「所以就问一个问题吧！什么时候觉得妻子最漂亮？」曹政奭表示今天也很漂亮，但是我个人喜欢没有化浓妆的完全素颜的样子。



看到妻子在哭，曹政奭也马上跑到台上帮忙擦眼泪，还给了一个拥抱，台下的观众也一直起哄，果然真夫妻是最棒的啊 XD

미친ㅠ 거미님 우니까

정석이 무대뒤에서 뛰어나와서 눈물 닦아줌ㅠ

관객분들이 안아줘!안아줘!하니까 안아주고

뽀뽀해!뽀뽀해!하니까 부끄러워함서 총총 들어감ㅋㅋㅠ pic.twitter.com/Y99HNtS0L0 — 또모 (@Dear_My_Freinds) February 5, 2023

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