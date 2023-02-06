退役愛豆揭秘愛豆戀愛法則：除了《偶像運動大會》，也有一個地方是「暗送秋波」的好場所！

愛豆們會談戀愛嗎？ 讓當過愛豆的人親自來告訴你。

前女團LOVELYZ成員JIN錄製了一段影片，專門解答了多個大家十分好奇的問題，其中之一就是「戀愛」。 JIN向好奇的網友們解釋了愛豆們談戀愛到底是怎麼被發現的。JIN稱：「無論多忙，戀愛的愛豆們都會擠出時間偷偷談。如果是出道多年、有了一定資歷的愛豆，沒有因為戀愛問題惹出什麼大禍的話，經紀公司都是睜一隻眼閉一隻眼，讓兩人私下悄悄進行就行。 但如果還是個練習生，是要為出道做準備的人，一旦被公司發現偷偷戀愛，很有可能被開除。」



이렇게 다 오픈해도 되나...? 싶을 정도로 탈탈 털은 아이돌 생활 Q&A https://t.co/2MSpxcEOo2 via @YouTube — francetracny (@francetracny) February 5, 2023

愛豆們最經常碰面的地方就是音樂節目的後台，長長的走廊上人來人往，有很多機會碰到其他愛豆團成員。 尤其是回歸第一週的愛豆們，會拿著CD送給其他團隊，這樣就有了面對面接觸的機會，這些時刻就會有愛豆成員看對眼，擦出愛的火花。 加上愛豆圈原本就小，對方可能就是隊友的朋友，如果有好感，他們也會主動出擊，通過朋友要聯絡方式。最後JIN還提到了眾所周知的愛豆戀愛聖地-《偶像運動大會》錄製現場，暗送秋波、芳心暗許的事情就更多了，會有愛豆在小紙條上寫上自己的電話號碼偷偷遞給對方。

相關影片在韓網上火速傳播開來，有網友留言指責JIN的影片目的性太強，粉絲會不喜歡這類戀愛主題，希望她不要影響到其他隊友。 沒想到這條留言下方引來了更多網友的評論，大家表示：「我不討厭」、「你可以談，但是不要被我知道」等。

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