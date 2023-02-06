退役爱豆揭秘爱豆恋爱法则：除了《偶像运动大会》，也有一个地方是「暗送秋波」的好场所！

爱豆们会谈恋爱吗？ 让当过爱豆的人亲自来告诉你。

前女团LOVELYZ成员JIN录制了一段影片，专门解答了多个大家十分好奇的问题，其中之一就是「恋爱」。 JIN向好奇的网友们解释了爱豆们谈恋爱到底是怎么被发现的。JIN称：「无论多忙，恋爱的爱豆们都会挤出时间偷偷谈。如果是出道多年、有了一定资历的爱豆，没有因为恋爱问题惹出什么大祸的话，经纪公司都是睁一只眼闭一只眼，让两人私下悄悄进行就行。 但如果还是个练习生，是要为出道做准备的人，一旦被公司发现偷偷恋爱，很有可能被开除。」



이렇게 다 오픈해도 되나...? 싶을 정도로 탈탈 털은 아이돌 생활 Q&A https://t.co/2MSpxcEOo2 via @YouTube — francetracny (@francetracny) February 5, 2023

爱豆们最经常碰面的地方就是音乐节目的后台，长长的走廊上人来人往，有很多机会碰到其他爱豆团成员。 尤其是回归第一周的爱豆们，会拿著CD送给其他团队，这样就有了面对面接触的机会，这些时刻就会有爱豆成员看对眼，擦出爱的火花。 加上爱豆圈原本就小，对方可能就是队友的朋友，如果有好感，他们也会主动出击，通过朋友要联络方式。最后JIN还提到了众所周知的爱豆恋爱圣地-《偶像运动大会》录制现场，暗送秋波、芳心暗许的事情就更多了，会有爱豆在小纸条上写上自己的电话号码偷偷递给对方。

相关影片在韩网上火速传播开来，有网友留言指责JIN的影片目的性太强，粉丝会不喜欢这类恋爱主题，希望她不要影响到其他队友。 没想到这条留言下方引来了更多网友的评论，大家表示：「我不讨厌」、「你可以谈，但是不要被我知道」等。

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