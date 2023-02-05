BTS Jimin：準備《VIBE》期間瘦了6公斤！體重降到5字頭，「拍MV時滿腦子都是食物」

Jimin要健康呀！

在和BIGBANG成員太陽發行新曲《VIBE》後，該首歌曲直接攻佔各大排行榜，甚至登上Billboard百大熱門曲前十，可謂來勢洶洶！而BTS防彈少年團成員Jimin也不停帶來好消息，除了確認將發行個人solo，還被欽點成為精品品牌Dior全球代言人！



在合作歌曲《VIBE》公開後，受到大眾廣泛好評，作為太陽重新出發的作品，讓大家又見證超強「Dance」實力！首度和Jimin合作，兩個人一拍即合的好默契，更為這首歌增添真實歡快氛圍～而在最近，Jimin透露了當時合作的過程與心聲，表示自己「大瘦6公斤！」



最近在BTS官方YouTube頻道中，公開了《VIBE》的幕後紀錄，Jimin暴露心聲，表示在拍攝MV時瘦了許多，更說「這麼久以來頭一次體重降這麼多！」公開拍攝時體重降到只有59公斤。



在MV快拍攝完時，Jimin說：「現在腦子裡都是想吃的六種食物」說著說著還露出幸福的笑容！



在和太陽一起受訪時，Jimin也不忘表達自己的真心，一聽到要合作兩人都說「毫不猶豫地答應了！」在片場兩人閒聊、不停打鬧擁抱，讓Jimin直呼「真是太幸福！」在偶像面前一度害羞到說不出話，直接消失到屏幕外，真是太可愛啦～



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