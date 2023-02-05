BTS Jimin：准备《VIBE》期间瘦了6公斤！体重降到5字头，「拍MV时满脑子都是食物」

Jimin要健康呀！

在和BIGBANG成员太阳发行新曲《VIBE》后，该首歌曲直接攻占各大排行榜，甚至登上Billboard百大热门曲前十，可谓来势汹汹！而BTS防弹少年团成员Jimin也不停带来好消息，除了确认将发行个人solo，还被钦点成为精品品牌Dior全球代言人！



在合作歌曲《VIBE》公开后，受到大众广泛好评，作为太阳重新出发的作品，让大家又见证超强「Dance」实力！首度和Jimin合作，两个人一拍即合的好默契，更为这首歌增添真实欢快氛围～而在最近，Jimin透露了当时合作的过程与心声，表示自己「大瘦6公斤！」



最近在BTS官方YouTube频道中，公开了《VIBE》的幕后纪录，Jimin暴露心声，表示在拍摄MV时瘦了许多，更说「这么久以来头一次体重降这么多！」公开拍摄时体重降到只有59公斤。



在MV快拍摄完时，Jimin说：「现在脑子里都是想吃的六种食物」说著说著还露出幸福的笑容！



在和太阳一起受访时，Jimin也不忘表达自己的真心，一听到要合作两人都说「毫不犹豫地答应了！」在片场两人闲聊、不停打闹拥抱，让Jimin直呼「真是太幸福！」在偶像面前一度害羞到说不出话，直接消失到屏幕外，真是太可爱啦～



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