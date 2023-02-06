李世荣有望继《衣袖红镶边》「成德任」再演古装角色！漫改穿越剧《烈女朴氏契约结婚传》讨论中

李世荣与李俊昊曾在2021年年底演出《衣袖红镶边》创造一股旋风，电视台MBC也再次擦亮浪漫古装剧招牌，而最近有消息，李世荣将和MBC再次合作新戏《烈女朴氏契约结婚传》。

根据《体育朝鲜》报导，李世荣将出演《烈女朴氏契约结婚传》，《烈女朴氏契约结婚传》为同名网路漫画改编，讲述19世纪的「儒教女孩」（指保守女孩的意思）穿越到了现代。

而根据漫画简介，《烈女朴氏契约结婚》围绕著朝鲜时代女子「朴妍雨」，朴延雨在洞房之夜遭遇夫君骤世且自己惨遭绑架，她被绑后丢进水里，睁开眼就穿越到了现代。现代救了她的人和死去的夫君长相一模一样，要求和她展开契约婚姻。



回到报导，李世荣演出的角色就是女主角「朴妍雨」，在朝鲜时代是汉阳第一怨女（指过了适婚年龄但未婚），吏曹判书朴在元大监的独生女，穿越到200年后的现代，成了「姜泰河」的假新娘。在《体育朝鲜》报导过后，另有报导‎取得其经纪公司Prain TPC说明「正在讨论出演事宜」。

李世荣生涯两次主演古装剧都能斩获成功，《成为王的男人》与《衣袖红镶边》，是否能以《烈女朴氏契约结婚传》再创古装题材旋风，值得注意，而他的搭档会是谁也是焦点。



有趣的是，李世荣已非第一次演出穿越题材，主演的《Kairos》（化时为机；逆转时机）与《最佳的一击》都是穿越剧，她在《烈女朴氏契约结婚传》将会是「亲自穿越」，穿越模式乍看像女版《屋塔房的王世子》（阁楼上的王子），不晓得届时是否会再掀话题。



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