BLACKPINK Lisa銀行卡色不小心暴露財力：全韓國只有1000人可以擁有！

BLACKPINK Lisa的銀行卡顏色受到了關注。

日前，韓媒公開了Lisa豪擲75億（韓幣，下同）在首爾富人區城北洞購樓的消息，大手筆引來一片驚歎。 接著就有眼尖的網友挖出Lisa平時使用的銀行卡顏色，絕對是小富婆一個。



Lisa出現在了隊友JISOO拍攝的旅行VLOG裡，付款途中露出了錢包裡的銀行卡，網友們僅憑卡的顏色就斷定Lisa很有錢。 據戲，Lisa持有的卡為現代Card的「黑卡」，這也是韓國首批VVIP卡，以財力、社會地位等來評估客戶是否有資格成為持卡人，而這類黑卡僅在韓國發行1000張，是限量版信用卡。 光年費就有250萬，每月消費1000萬以上時還會贈送30萬-150萬不等的禮品。



現代黑卡也並非想申請就申請，此前演員孫知昌（音譯）就曾吐露過自己辦卡失敗，因為藝人申請者需要有一年3次以上的獲獎經歷。 娛樂圈內持有第三代黑卡的藝人除了Lisa之外，還有影帝李政宰和防彈少年團JIN等人。

出道數年，憑藉自己的才華和努力，以及巨大的影響力和人氣，Lisa早就成了「Young and Rich」 的代表，手握BVLGARI、CELINE等多個高奢代言，據悉擁有163億身價，然而最重要的是，Lisa的財富以及她的影響力還在增長中。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞