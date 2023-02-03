SNOOPY爱好者金南佶自爆「到现在睡觉都紧抱SNOOPY玩偶」〜大喊「我想拍爱情题材！我很会！」

演员金南佶日前接受时尚杂志专访，拍摄影片回应粉丝的15个问题，包含他想要尝试的角色、题材，最爱的卡通人物，休息时间如何度过等等，让大家更了解金南佶。

影片中金南佶一一从箱子中抽出准备好的问题，还保证不会偷看题目。他先是向大家介绍了他最近爱吃的零食种类，还有常听的歌曲，与手机中喜爱的照片等，每一题都回答得相当详细，也向大家说明了他的宠物狗狗与猫咪的近况，如果他比较多天没能回家，猫咪还会跟他闹别扭，自己躲起来不理他。



被问到自己是「可爱」还是「性感」？金南佶笑著说两种都是！主要是因为他平时在镜头外爱开玩笑的样子，也许就是大家眼中的可爱型态，但因角色的需要他必须表现出符合剧中的样子，可能就被大家评论为性感。被问到他休息时都在干嘛？金南佶大喊「工作好多喔〜哪有时间休息〜」而他现在觉得在拍摄现场就是一种休息，很多人朝向共同的目标努力的感觉很不错。



而说起他开设SNS帐号的原因呢？他也坦言其实自己并不怎么喜欢玩SNS，也觉得很多人为了想展现自己的生活给他人看，会错过很多本质上的东西，因此他没有开通个人SNS帐号。而有一次他在与郑雨盛及李政宰两位大哥聊天的时候，被拍下了照片，金南佶问「为什么要拍照啊？」而且不久后这照片就上传了SNS，他突然觉得自己有点吃亏的感觉，不过也想著「不如我也试著藉此让粉丝们知道我的近况吧！」於是他也开立了SNS，并且名为「namgildaero」（남질대로，随著南佶，顺其自然）表达随兴的想法。



金南佶更在访谈中提到自己喜爱的卡通人物SNOOPY，他觉得SNOOPY是一种哲学，卡通中的角色也都有各自的独特魅力，而粉丝们知道了之后常常送他SNOOPY礼物，连妈妈都抱怨家里塞满了SNOOPY！请他下次别再说自己喜欢什么了。不过金南佶也自爆，即使到了这个年纪，晚上睡觉的时候还是抱著SNOOPY娃娃入睡呢！



大家都很好奇像金南佶这样的演员，一定想要尝试之前还没有演过的角色，不过对金南佶来说，最重要的是故事是否吸引他，只要剧情故事够有趣，角色对他来说就不是太重要了。他也大喊自己想要演出浪漫爱情喜剧类的作品，如果有这类型的题材找上他的话，他一定不会犹豫而选择演出。相信粉丝们也很想看到他演出恋爱作品吧！



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