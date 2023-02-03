BLACKPINK Lisa银行卡色不小心暴露财力：全韩国只有1000人可以拥有！

BLACKPINK Lisa的银行卡颜色受到了关注。

日前，韩媒公开了Lisa豪掷75亿（韩币，下同）在首尔富人区城北洞购楼的消息，大手笔引来一片惊叹。 接著就有眼尖的网友挖出Lisa平时使用的银行卡颜色，绝对是小富婆一个。



Lisa出现在了队友JISOO拍摄的旅行VLOG里，付款途中露出了钱包里的银行卡，网友们仅凭卡的颜色就断定Lisa很有钱。 据戏，Lisa持有的卡为现代Card的「黑卡」，这也是韩国首批VVIP卡，以财力、社会地位等来评估客户是否有资格成为持卡人，而这类黑卡仅在韩国发行1000张，是限量版信用卡。 光年费就有250万，每月消费1000万以上时还会赠送30万-150万不等的礼品。



现代黑卡也并非想申请就申请，此前演员孙知昌（音译）就曾吐露过自己办卡失败，因为艺人申请者需要有一年3次以上的获奖经历。 娱乐圈内持有第三代黑卡的艺人除了Lisa之外，还有影帝李政宰和防弹少年团JIN等人。

出道数年，凭藉自己的才华和努力，以及巨大的影响力和人气，Lisa早就成了「Young and Rich」 的代表，手握BVLGARI、CELINE等多个高奢代言，据悉拥有163亿身价，然而最重要的是，Lisa的财富以及她的影响力还在增长中。



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