難道是男版《愛上變身情人》！張勝祖、崔始源、李宰旭有望演出《死期將至》徐仁國的一次重生

每次重生都是帥哥這合理嗎！！《還魂2》CP也有望重聚！

漫改劇《死期將至》已傳出由‎徐仁國搭檔朴素淡主演，‎高允貞亦加入陣容，而今（2日）最新消息，張勝祖、崔始源與李宰旭也有望演出。

《死期將至》改編自同名漫畫（漫畫有譯Death's Game、絕命循環），講述隨著死亡開啟新生活的年輕人們的故事，男主角會隨著重生變換面貌。據先前的消息，男主角「本體」崔以載由徐仁國飾演，但還有約8名演員穿插演出、表現男主角不同次的重生。



而根據最新《JoyNews24》報導，《死期將至》每一集都會有不同主演，張勝祖就負責其中一次重生、其中一集的男主角，《體育朝鮮》則分別報導崔始源與李宰旭也會演出男主角重生後的角色，惟崔始源還在積極討論中。各種訊息綜合下來，張勝祖、崔始源與李宰旭都會扮演徐仁國的一次重生，《死期將至》就宛如「男版《愛上變身情人》」，很考驗演員們該如何共同詮釋同一個人。

▼2018年開播的《愛上變身情人》由徐玄振主演，演員們不分男女如高圭弼、金玟錫與羅美蘭都演過徐玄振的一次變身。



▼更早2015年的電影《愛上變身情人》是男方變化，但不像劇版會變回原貌。



張勝祖目前主演的《能成為別人嗎》播出中，而崔始源主演的《酒鬼都市女人2》才剛結束，李宰旭也剛結束《還魂：光與影》（還魂2），看來三位有機會短期內再加入新劇組《死期將至》。另外，李宰旭也有望繼《還魂2》再與高允貞短期內相會，CP粉肯定很興奮吧！



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