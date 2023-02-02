难道是男版《爱上变身情人》！张胜祖、崔始源、李宰旭有望演出《死期将至》徐仁国的一次重生

每次重生都是帅哥这合理吗！！《还魂2》CP也有望重聚！

漫改剧《死期将至》已传出由‎徐仁国搭档朴素淡主演，‎高允贞亦加入阵容，而今（2日）最新消息，张胜祖、崔始源与李宰旭也有望演出。

《死期将至》改编自同名漫画（漫画有译Death's Game、绝命循环），讲述随著死亡开启新生活的年轻人们的故事，男主角会随著重生变换面貌。据先前的消息，男主角「本体」崔以载由徐仁国饰演，但还有约8名演员穿插演出、表现男主角不同次的重生。



而根据最新《JoyNews24》报导，《死期将至》每一集都会有不同主演，张胜祖就负责其中一次重生、其中一集的男主角，《体育朝鲜》则分别报导崔始源与李宰旭也会演出男主角重生后的角色，惟崔始源还在积极讨论中。各种讯息综合下来，张胜祖、崔始源与李宰旭都会扮演徐仁国的一次重生，《死期将至》就宛如「男版《爱上变身情人》」，很考验演员们该如何共同诠释同一个人。

▼2018年开播的《爱上变身情人》由徐玄振主演，演员们不分男女如高圭弼、金玟锡与罗美兰都演过徐玄振的一次变身。



▼更早2015年的电影《爱上变身情人》是男方变化，但不像剧版会变回原貌。



张胜祖目前主演的《能成为别人吗》播出中，而崔始源主演的《酒鬼都市女人2》才刚结束，李宰旭也刚结束《还魂：光与影》（还魂2），看来三位有机会短期内再加入新剧组《死期将至》。另外，李宰旭也有望继《还魂2》再与高允贞短期内相会，CP粉肯定很兴奋吧！



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