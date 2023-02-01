手抖不小心關注了高允貞粉絲號的韓韶禧XD！韓網友瘋了：求求兩位大美女合作吧

韓韶禧被網友們發現關注了高允貞的粉絲帳號。

有韓國網友發帖稱截到了韓韶禧的個人IG關注欄新狀況，韓昭熙關注欄一直顯示為零，前不久卻發現變成了「1」。 打開之後，韓韶禧關注的是女演員高允貞的粉絲賬號，雖然很快就取關了相關賬號，關注欄恢復為「0」，但依舊被眼尖的網友截圖下來，不知道是不是韓韶禧失手點了關注呢（笑。 ）



雖然不是什麼大事，但也引起了部份網友的關注，畢竟兩位都是超級養眼的女明星，網友留言稱：「果然美女也喜歡美女」、「求求了，希望是真的」、「兩位考慮一下合作吧」等。

韓韶禧從出道開始就憑藉靚麗的外形受到了關注，很多人在她身上看到了不少女神的影子：宋慧喬、韓孝周等等，但她又極富個人特色，長相很有辨識度，有一種韓國影視劇圈難得的冷豔之美。 《夫妻的世界》中，韓韶禧「持靚行兇」，一舉成為韓劇史上最美小三。 《以吾之名》中她變成能打會鬥的鐵血女，《無法抗拒的他》里韓韶禧又是清純女大學生，形象多變演技多變，才出道短短幾年，就迎來了事業爆紅期。



高允貞出道時曾被稱為「小全智賢」，可見顏值在美女如雲的娛樂圈有多能打。 而她近期的人氣也不可小覷，在《還魂2》中晉陞為女主角，和李宰旭組成的CP讓觀眾們看得欲罷不能，兩人之間微妙的磁場，另一眾網友直呼「期待他倆二搭現代劇」。



韓韶禧和高允貞，不知道能否像網友期盼的那樣兩位能夠合作一次，那將是一場視覺盛宴！之前有網友曝光過韓韶禧和另一名女生吃飯的照片，有網友表示背對鏡頭的女生就是高允貞，看來兩人私下關係很不錯。



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