BLACKPINK Lisa豪擲75億韓國富人區買樓，引發續約猜測：很有可能繼續在韓國活動！

BLACKPINK成員Lisa豪爽斥鉅資在韓國買樓，引發了關於她續約的猜測。

據多家韓媒報導稱，Lisa斥資75億（韓幣，下同）在韓國傳統的富人區城北洞置樓，這是一棟3層（地下一樓+地上2樓）樓規模的單獨住宅，佔地面積198.13坪，2022年的公示地價為42.2億元。 據悉是已故樂天集團名譽總裁的孫女、樂天紐約palace專務張善允夫婦的舊居，建於2016年4月。 Lisa已於2022年7月15日簽約，並於2023年1月30日支付了尾款，成為最新這棟小樓的新屋主。



Lisa作為BLACKPINK成員於2016年8月8日正式出道，一般來說愛豆團合約期多為7年，也就是說今年8月Lisa和YG娛樂的7年合約期即將到期，作為在全球都負有盛名的K-POP頂流女團，4位成員缺一不可，加之BLACKPINK這幾個月來在全球進行巡迴演唱會，輾轉各地瘋狂營業中，有不少粉絲擔心這是團隊解散前兆 。 而隨著泰國籍的Lisa在韓國買樓，坊間又猜測Lisa大概率會和YG續約，繼續留在韓國活動，不然根本沒必要斥鉅資購樓。



Lisa不僅在韓國享有超人氣，身為泰國人的她在東南亞也有很大的號召力和影響力，有韓媒《文化日報》報導稱某中國公司給出了1000億（韓幣）的身價，希望能挖到Lisa來中國發展，而韓國的市場規模無法承擔這一昂貴費用。 對於Lisa的去留問題，這幾個月將會一直受到關注。

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