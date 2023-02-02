手抖不小心关注了高允贞粉丝号的韩韶禧XD 韩网友疯了：求求两位大美女合作吧！

韩韶禧被网友们发现关注了高允贞的粉丝帐号。

有韩国网友发帖称截到了韩韶禧的个人IG关注栏新状况，韩昭熙关注栏一直显示为零，前不久却发现变成了「1」。 打开之后，韩韶禧关注的是女演员高允贞的粉丝账号，虽然很快就取关了相关账号，关注栏恢复为「0」，但依旧被眼尖的网友截图下来，不知道是不是韩韶禧失手点了关注呢（笑。 ）



虽然不是什么大事，但也引起了部份网友的关注，毕竟两位都是超级养眼的女明星，网友留言称：「果然美女也喜欢美女」、「求求了，希望是真的」、「两位考虑一下合作吧」等。

韩韶禧从出道开始就凭藉靓丽的外形受到了关注，很多人在她身上看到了不少女神的影子：宋慧乔、韩孝周等等，但她又极富个人特色，长相很有辨识度，有一种韩国影视剧圈难得的冷艳之美。 《夫妻的世界》中，韩韶禧「持靓行凶」，一举成为韩剧史上最美小三。 《以吾之名》中她变成能打会斗的铁血女，《无法抗拒的他》里韩韶禧又是清纯女大学生，形象多变演技多变，才出道短短几年，就迎来了事业爆红期。



高允贞出道时曾被称为「小全智贤」，可见颜值在美女如云的娱乐圈有多能打。 而她近期的人气也不可小觑，在《还魂2》中晋升为女主角，和李宰旭组成的CP让观众们看得欲罢不能，两人之间微妙的磁场，另一众网友直呼「期待他俩二搭现代剧」。



韩韶禧和高允贞，不知道能否像网友期盼的那样两位能够合作一次，那将是一场视觉盛宴！之前有网友曝光过韩韶禧和另一名女生吃饭的照片，有网友表示背对镜头的女生就是高允贞，看来两人私下关系很不错。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻