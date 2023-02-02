BLACKPINK Lisa豪掷75亿韩国富人区买楼，引发续约猜测：很有可能继续在韩国活动！

BLACKPINK成员Lisa豪爽斥巨资在韩国买楼，引发了关於她续约的猜测。

据多家韩媒报导称，Lisa斥资75亿（韩币，下同）在韩国传统的富人区城北洞置楼，这是一栋3层（地下一楼+地上2楼）楼规模的单独住宅，占地面积198.13坪，2022年的公示地价为42.2亿元。 据悉是已故乐天集团名誉总裁的孙女、乐天纽约palace专务张善允夫妇的旧居，建於2016年4月。 Lisa已於2022年7月15日签约，并於2023年1月30日支付了尾款，成为最新这栋小楼的新屋主。



Lisa作为BLACKPINK成员於2016年8月8日正式出道，一般来说爱豆团合约期多为7年，也就是说今年8月Lisa和YG娱乐的7年合约期即将到期，作为在全球都负有盛名的K-POP顶流女团，4位成员缺一不可，加之BLACKPINK这几个月来在全球进行巡回演唱会，辗转各地疯狂营业中，有不少粉丝担心这是团队解散前兆 。 而随著泰国籍的Lisa在韩国买楼，坊间又猜测Lisa大概率会和YG续约，继续留在韩国活动，不然根本没必要斥巨资购楼。



Lisa不仅在韩国享有超人气，身为泰国人的她在东南亚也有很大的号召力和影响力，有韩媒《文化日报》报导称某中国公司给出了1000亿（韩币）的身价，希望能挖到Lisa来中国发展，而韩国的市场规模无法承担这一昂贵费用。 对於Lisa的去留问题，这几个月将会一直受到关注。

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