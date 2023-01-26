《出差十五夜》羅PD什麼時候去SM出差？曺圭賢：「我會去問一下的，我和代表很親近」 韓韶禧新年開喝大醉特醉，醉倒地上被疊積木、躺大馬路起不來！網友：這是我過年寫照？

《出差十五夜》是擁有20年經驗的資深遊戲專家羅暎錫PD到需要宣傳的劇組、公司，和他們進行遊戲的「獨自出差計劃」，如果在遊戲中獲勝的隊伍能獲得製作組準備的優渥獎品。

播出2季中，羅PD已經去過Antenna、BH娛樂、Artist Company、YG娛樂、HYBE、STARSHIP娛樂等經紀公司，觀眾們也紛紛敲碗製作組可以到其他公司，大家最想看羅PD去哪家公司出差呢？



近日，羅PD與曹圭賢、宋旻浩和殷志源在「頻道十五夜」進行直播，就有粉絲問道：「什麼時候去SM出差呢？」羅PD就問曹圭賢：「我們可以去SM出差嗎？」曹圭賢表示當然可以啊！羅PD繼續說：「不是我們想去就去，通常是對方會叫我們，當然我們這邊也會準備，但一般來說是對方先發來提案。」



曹圭賢聽到說：「我會去問看看的！」羅PD又問：「像圭賢這種資歷，這種部分可以自由地決定嗎？」曹圭賢：「《出差十五夜》這種內容也要跟（李秀滿）老師說才行嗎？」後來曹圭賢又說跟公司代表很親近，公司代表是打造 Super Junior 的人，是 Super Junior 剛開始的經紀人組長，講完還開心地說：「那就可以了！」那是不是可以期待老少年都出演呢 XD

sm 병크 지네가 뭔데 십오야 출장 부탁 안함 pic.twitter.com/8Etg4CU8HS — 날름 (@nanalmnalm) January 21, 2023

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