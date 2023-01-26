《出差十五夜》罗PD什么时候去SM出差？曺圭贤：「我会去问一下的，我和代表很亲近」

《出差十五夜》罗PD什么时候去SM出差？曺圭贤：「我会去问一下的，我和代表很亲近」

综艺   2023年1月26日   星期四11:42   Yuan  

（图源：YouTube@채널 십오야截图）

《出差十五夜》是拥有20年经验的资深游戏专家罗暎锡PD到需要宣传的剧组、公司，和他们进行游戏的「独自出差计划」，如果在游戏中获胜的队伍能获得制作组准备的优渥奖品。

播出2季中，罗PD已经去过Antenna、BH娱乐、Artist Company、YG娱乐、HYBE、STARSHIP娱乐等经纪公司，观众们也纷纷敲碗制作组可以到其他公司，大家最想看罗PD去哪家公司出差呢？
（图源：IG@15ya.baby）

近日，罗PD与曹圭贤、宋旻浩和殷志源在「频道十五夜」进行直播，就有粉丝问道：「什么时候去SM出差呢？」罗PD就问曹圭贤：「我们可以去SM出差吗？」曹圭贤表示当然可以啊！罗PD继续说：「不是我们想去就去，通常是对方会叫我们，当然我们这边也会准备，但一般来说是对方先发来提案。」
（图源：YouTube@채널 십오야截图）

曹圭贤听到说：「我会去问看看的！」罗PD又问：「像圭贤这种资历，这种部分可以自由地决定吗？」曹圭贤：「《出差十五夜》这种内容也要跟（李秀满）老师说才行吗？」后来曹圭贤又说跟公司代表很亲近，公司代表是打造 Super Junior 的人，是 Super Junior 刚开始的经纪人组长，讲完还开心地说：「那就可以了！」那是不是可以期待老少年都出演呢 XD

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