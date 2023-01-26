《黑暗榮耀》惡人「全宰寯」現實中是大暖男！朴成勳答「蘇子葉爭議」盡顯氣度，最後被全昭旻刁鑽提問KO

朴成勳在近期大熱的Netflix劇集《黑暗榮耀》裡飾演「校暴5人組」之一「全宰寯」，兇狠跋扈的演技讓很多人過度投入劇情、看到他就不寒而慄，但生活中的他其實是個性超好的暖男！
朴成勳和全昭旻2018年合作KBS特別劇《我的黑歷史誤答筆記》成為演藝圈知名好友，除了經常視訊，一見面更要聊到天亮。 2021年二度合作特別劇《熙秀》飾演夫妻，還憑該作品雙雙斬獲當年的KBS特別劇TV Cinema獎，化學反應甚佳。
兩人做客KBS綜藝《屋塔房的問題兒童們》時聊到很多日常話題，其中就包括網絡熱議的「蘇子葉爭議」，即是否介意交往對象幫異性友人分開蘇子葉。 朴成勳表示：何止不介意，就算女友用蘇子葉包食物喂異性朋友吃都無所謂！
不止如此，朴成勳還說就算女友和異性友人一起喝酒到天亮、不接電話也沒關係，只要不是瞞著他就好。 MC們覺得不可思議，開始為他逐層加碼：如果女友和閔慶勛一起背包旅行，總共3天2夜呢？如果兩人用同一個帳篷，只是不同睡袋呢？ 朴成勳仍然酷酷表示：「只要不同睡袋就好呀。」
這時全昭旻出大招：「歐巴知道我睡覺都不穿衣服吧？」 朴成勳終於認輸：「我還是介意吧！」不然這個討論看似不會結束了XD
雖然在《黑暗榮耀》裡都是油膩大背頭造型，但一旦放下劉海，朴成勳的軟萌氣質簡直令人驚艷！《黑暗榮耀》第二部分將在3月10日公開，宰寯啊，觀眾們已經等不及了XD
▽《屋塔房的問題兒童》朴成勳相關影片：
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